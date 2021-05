La visión de la perspectiva de género en la sociedad

Este trabajo tuvo una gran repercusión por su idea, desarrollo y evaluación, en donde se destaca el rol de las mujeres en la educación técnico-profesional en la sociedad y, sobre todo, en las posibilidades de una salida laboral.

El proyecto comienzo con el planteamiento de un tema y una encuesta a una misma cantidad de mujeres y hombres para conocer la visión que tenían sobre esta participación de las mujeres en distintos ámbitos de la vida cotidiana y laboral.

Las preguntas y los ejemplos que se abordaron fueron interesantes y las respuestas aun más.

Sobre este tema habló el director de la institución, Sergio Bustos, quien contó sobre el proyecto y sobre el rol que tuvieron la profesora Erika Preiswerk y las alumnas Fabrina Ferreyra y Fiorela Almirón que fueron invitadas a una disertación en el marco del Día Internacional de las Niñas en las Tecnologías de la información y la Comunicación.

El objetivo principal del trabajo presentado fue apostar a un cambio de mentalidad en cuanto a la perspectiva de género actual.

“Ellas fueron las que motorizaron esto pero participaron varios alumnos, fue un trabajo en equipo con una colaboración muy amplia de todos los alumnos. Fue un trabajo llamativo por el contenido, nosotros siempre presentamos trabajos sobre acción y soluciones a problemáticas y no social como esta. Eso visibilizó esta parte de la problemática que hay en la sociedad. Por ejemplo, una pregunta era si contratarían a una técnica para hacer la instalación eléctrica en su casa y tuvo resultados interesantes, porque nos dimos cuenta de que si bien no había problemas en cuanto a la relación cuando sos estudiantes, hay prejuicios a la hora de ejercer. El ejemplo más llamativo fue que nadie le llevaría el auto a una mujer mecánica, ni siquiera las mismas mujeres que fueron entrevistadas”, relató el director.

Aunque la temática está instalada en la sociedad y se pueden observar ciertos cambios en la mirada desde una perspectiva de género todavía falta un camino largo por recorrer.

Lo que logró este trabajo, en líneas generales, fue visibilizar una problemática y una realidad, que si bien intuían algunas cuestiones no estaban formalizadas en un trabajo sistemático y evaluable. A partir de esto, el trabajo se replicará en un periodo entre tres y cinco años para estudiar si existe algún cambio en la sociedad.

“Se verá si hay una regresión o una evolución a la visión de la sociedad con respecto a esto. Evaluar en el tiempo y hacer un estudio social con una base científica. Yo creo que después de estos años las chicas empezaron a mostrarse en trabajos más duros, como por ejemplo el ferrocarril, y seguramente tiene que cambiar la visión de eso”, concluyó el director de la escuela.