Mempo Giardinelli:"Lo que hizo Menem fue privatizar el Río Paraná, una barbaridad"

(Fuente: Agencia Paco Urondo): Finalmente, la concesión de la Hidrovía que recorre los ríos Paraguay y Paraná, que vencía el viernes 30 de abril, se prolongó por 90 días- ¿Cómo ve esta situación, es un paso adelante o representa un retroceso?

Mempo Giardinelli: Yo diría que esencialmente no hay un gran cambio. Según Jorge Taiana es una mala noticia; otros compañeros creen que es una buena noticia. Realmente no podemos saberlo, si es que van a hacer trampa y tienen decidido tomar la peor decisión y están ganando tiempo para perfeccionar sus pliegos licitatorios. Pero si hay una posibilidad de reconsideración, entonces es una buena noticia. La verdad es que no lo podemos saber.

Personalmente creo que el tiempo juega a favor de la causa nacional. La afirmación de la soberanía es una posición que va ganando cada vez más ciudadanos y ciudadanas que están de acuerdo. El pueblo argentino no quiere perder la soberanía sobre el Río Paraná como no quiere perder la soberanía sobre Malvinas, más allá, de que una dirigente tarada salga a decir lo que dijo el otro día Patricia Bullrich. Pero en realidad, el tiempo está más de nuestro lado, aunque nadie lo puede asegurar, yo tampoco. En el Manifiesto Argentino, el colectivo del que soy uno de los referentes, tenemos claro que hay que seguir adelante haciendo docencia cívica, esta especie de pedagogía constante que venimos haciendo y que ha dado buenos resultados porque pensemos que hace tres meses nadie en Argentina sabía de esto y hoy todo el país está enterado. Quiere decir que hemos trabajado duro y hemos trabajado bien. Somos muchos y muchas, quienes hemos venido marcando la necesidad de que esto no se privatice otra vez, porque además el sistema no cambia: las concesiones son las privatizaciones. Lo que hizo Menem fue privatizar el Río Paraná, una barbaridad. Es como si mañana este gobierno privatizara las islas Malvinas diciendo que la concesionamos por 25 o 30 años. Esto no puede suceder de nuevo, creo que la sociedad argentina va a resistir absolutamente este intento. En ese sentido, los 90 días pueden jugar a favor nuestro para poder seguir haciendo esta pedagogía cívica.

APU: Esta concesión data del gobierno de Carlos Menem y todavía permanece en la Argentina. El concesionario se lleva lo que se le cobra a los barcos que transitan por el Río Paraná y Paraguay. Además, ¿está el problema de que no hay inspecciones reales sobre lo que se traslada y todo lo que puede haber de tráfico ahí?

M.G.: Eso es lo que venimos denunciando, que precisamente el Estado argentino no reciba un centavo de todo esto. Y es lógico porque cuando hay una privatización el que tiene a cargo la operatoria, hace lo que quiere, no hay control. El desastre de las privatizaciones es eso, por eso es que nos oponemos a que vuelvan a hacerlo. Se lo puede llamar concesión o como quieran, pero es una barbaridad. Esperamos que no lo hagan porque va a haber una enorme resistencia popular. Nosotros desde Manifiesto Argentino proponemos hacer una consulta popular si el gobierno tiene todavía alguna duda, a menos que ya esté todo el negocio cocinado. Pero si todavía hay dudas, que se haga un referendum vinculante y la sociedad argentina le va a dar la respuesta correcta.

APU: Se generan entre 25 mil y 50 mil millones de dólares por año a través de la Hidro vía ¿Cuánto aportaría esta suma a las arcas de las distintas provincias por las que transcurren esos ríos?

M.G.: Hay muchos cálculos que se han hecho y la verdad que la Argentina no sólo se haría cargo de algo que nunca debió perder sino que sería un extraordinario negocio para las arcas del Estado. Permitiría ayudar muchísimo al pago de la deuda. Las cosas por suerte hoy están claras y a la ciudadanía hay que seguir informándola.

APU: Alberto Fernández había hecho un encuentro a las orillas del Paraná poniendo de relieve este tema y después se fue diluyendo ¿Cree que haga falta decisión política para que la concesión de los ríos sean del Estado?

M.G.: No, lo que hace falta es una decisión. Hace falta una decisión correcta que sería que todo esto vuelva al Estado, que no haya más concesionarios ni privatizados y que el Estado argentino comience a operarlo. Esto va a traer una enorme ventaja en la utilización de dragas y astilleros. La industria naval argentina llegó a ser extraordinariamente fuerte y hay que volver a eso.

APU: Se está formando una comisión bicameral entre diputados y senadores para seguir el tema ¿Cómo podría favorecer a la toma de decisión?

M.G.: Por lo menos que se le ponga una pica al ejecutivo. Acompañarlo a que tome una decisión correcta. Todos sabemos cuál es la decisión correcta, podemos tener un número más o un número menos, pero lo que hay que hacer está clarísimo. Hay que hacerlo, si no se hace, es porque no se quiere hacer.

APU: Llama la atención que con tanta claridad aún no se haya tomado la decisión, con lo que podría aportarle a la Argentina.

M.G.: Sobre todo a nivel empleos, si se hace, tenemos que empezar a pensar que vamos a tener entre 30 y 50 mil argentinos trabajando.