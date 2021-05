Horacio Rigo"Nunca fuimos notificados ni nos enviaron el convenio"

"La municipalidad de San Cristóbal no participó porque nunca fue invitada ni notificada", fundamentó el intendente. "Tuvimos una comunicación telefónica con Carlos Kaufman donde nos ofrecía un monto de dinero muy lejos de lo que habíamos presupuestado nosotros. Tampoco nunca se recibió el convenio para que sea evaluado por el área de jurídica de la municipalidad", señaló Horacio Rigo.

"No participamos porque nunca fuimos invitados por la Regional de Educación" insistió Rigo.

Por último añadió que no es un buen ejemplo hacer actos ahora. "No creo que sea conveniente ni justo hacer un acto en este momento en plenas restricciones, de un acto masivo, cuando se pudo hacer en forma virtual y luego pasar por la Regional a firmar particularmente los convenios".