Giovannini catalogó las criticas al Plan Incluir de “mezquinas y apresuradas”

La funcionaria a cargo del Programa Incluir puso el acento a varios puntos, que, entre dichos y dichos se fueron tejiendo en el transcurso de los días. Afirmó que “empezar a concretar cuestiones que se pudieron ir resolviendo desde la provincia en forma coordinada en la charla diaria con las diferentes situaciones que se presentaron en cuanto al contexto de ruralidad. Es un gran avance más allá de la complejidad, pero contentos en la posibilidad de haber instaurado un derecho para los docentes, para auxiliares, para los alumnos que tengan esta posibilidad, que se convierta en un derecho presente es muy importante” comenzó.

Rubrica de los convenios

Giovannini detalló que en la provincia hay una gran diversidad dentro del contexto de ruralidad “dentro de la generalidad cada caso particular es un caso que debe atenderse, debe resolverse, posiblemente no se repita en ningún otro lugar y en ninguna otra situación. Lo mismo sucede en diferentes departamentos con la falta de transporte, las distancias debido a la extensión territorial son significativas entonces plantearlo de diferentes planos con buena responsabilidad laboral que conlleva cada asistente escolar, y los docentes y la obligación de los alumnos para asistir. Son cuestiones que siempre se siguen charlando y que se empiece a concretar para nosotros, para el gobernador es quien pensó e ideó esta medida de reestablecer un derecho para todos ellos”.

Incluir

En los últimos días desde la oposición se escucharon varias críticas referidas al Plan Incluir. Sobre estas declaraciones, Giovannini las catalogó de “mezquinas y apresuradas” y recordó que “cuando hablamos del Plan Incluir nos referimos a un plan que se había sacado del presupuesto que presentó el Gobernador Omar Perotti. Decidieron dejarlo de lado. El Plan Incluir era el Plan Abre en su momento. Ese plan estaba dirigido a las cinco ciudades más importantes dentro de la provincia de Santa Fe. Hay un reclamo que genera la comuna de Crespo porque se siente discriminada por este plan pre existente y el gobernador lo extiende a los 365 municipios y comunas que tenemos. A partir de allí se hace la convocatoria para que todos presenten un proyecto relativo al Plan Incluir teniendo en cuenta la mirada de lo que implica este plan. Esto sucedió dos o tres meses antes que termine el año en curso. Hasta el 30 de diciembre, los proyectos presentados son los que se destinó la primera transferencia. Todo proyecto presentado con posterioridad al 30 de diciembre del 2020, el diagnostico, la evaluación y la ejecución va a ser a lo largo de este año. Ahora bien, las deducciones son apresuradas. Estamos hablando del escaso tiempo de la puesta en marcha a través del decreto que origina el gobernador por este recurso administrativo que se había planteado. Plan incluir: multiagencial y multi actoral, es decir no solamente baja por municipios y comunas, no es un fondo de obras menores, es un plan en el que participa el Ministerio de Infraesructura, de Gestión Pública, Ministerio de Desarrollo Social, Secretaría de Género e Igualdad, Seguridad, porque atiende a la integralidad, atiende a las zonas de vulnerabilidad social, por eso es necesario la mirada de todos los ministerios. También se canaliza este plan por medio de asociaciones vecinales, clubes, ONG, cuando se presenta una localidad con un proyecto desde los diferentes ministerios se analiza y se pone en la mesa, una vez pasada la etapa de factibilidad técnica, todos los proyectos que del plan hay sobre una determinada localidad. Cuando hacemos un análisis no se puede hacer en forma parcial. Es muy triste hablar de discriminación cuando el Gobernador Omar Perotti tiene al norte de la provincia como uno de los ejes principales en cuanto a su accionar político, lo vemos a través de diferentes obras, en la misma ciudad de San Cristóbal está en marcha el Plan Incluir a través de la Secretaria de Genero y de Igualdad, ya lo estuvo anunciando su Intendente Horacio Rigo cuando anuncio la construcción de un punto violeta allí. Entonces no tiremos información a medias, tiremos información, informándonos para no confundir a la sociedad” afirmó.

Asimismo, instó a que se miren los números de dicho plan en forma integral.“no podemos hacer miradas parciales. Esperemos a presupuestar todo lo que es 2020 - 2021 y después saquemos conclusiones, demos el tiempo necesario a la puesta en funcionamiento que requiere el plan. No hablemos de discriminación cuando tiene un gobernador que ha puesto al día los pagos de fondos de obras menores, gastos corrientes, los fondos de compensación en coparticipación desde el año 2017, que se ha pagado todo más allá de que corresponda a una gestión anterior, para que todos los municipios y comunas puedan hacer frente a los recursos que por ley les corresponde a las principales obligaciones que tiene, y este Gobernador ha decidió ponerlo en marcha y este gobernador ha decidido que así sea en forma integral para todos sin mirar colores políticos. Este gobernador fue el que instauró en la localidad de Arrufó una obra saneamiento por $210 millones, no hay una localidad en donde no se desarrollen obras del gobierno provincial, en mi ciudad, en Ceres hay un plan de construcción de 20 viviendas, la obra significativa del Centro de Educación Física. Son obras cuyos anticipos se encontraban adeudados, el gobernador Perotti tomó la decisión de llevarlas adelante, más allá que el valor de la obra se haya duplicado. Esto habla de decisiones políticas, esa parte …no la vemos? Y seguimos hablando de discriminación porque aquí en el medio esta la sociedad y no podemos confundirla con opiniones recortadas” concluyó.