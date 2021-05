Ni Ceres ni San Guillermo adhieren a las nuevas medidas provinciales 

La mandataria está cerrando el comunicado, y ya se lo informó al Director del Hospital local Leandro Bonzini, y al COE departamental que preside el Senador Michlig.

De acuerdo a lo informado a este sitio de noticias, la Intendente Alejandra Dupouy no adherirá al cierre de los clubes para entrenamientos, no obligará a cerrar los gimnasios, sí que los mismos trabajen al 50%, ni tampoco apoyará el cierre de templos e iglesias para misas, que ya tienen instaurados protocolos como el 30% de asistentes.

La mandataria hace rato que viene reclamando que se tomen otras medidas y que las mismas no afecten a los chicos ni las actividades deportivas. Además, sostiene que hay que dejar abiertas con todos los protocolos las escuelas y principalmente del nivel secundario.

«Si la policía provincial quiere atender los decretos del Gobernador que lo hagan, pero no tendrán ningún respaldo de parte de este gobierno de la ciudad».

Por su parte, el Municipio de San Guillermo también anunció que no se va adherir al último decreto Provincial, por considerarse innecesarias las medidas dictadas, que además no van acompañadas de ayudas económicas.

Es por ello que el cumplimiento del decreto mencionado quedará sujeto solamente a la fuerza policial de la Provincia.