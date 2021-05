La Intendente de San Guillermo Romina López explicó su postura respecto al último decreto provincial. "No lo compartimos ni acompañamos porque creemos que son medidas injustas e innecesarias. Se castiga a actividades económicas como los gimnasios y las canchas de fútbol 5 y no se les dará ningún resarcimiento económico. Nosotros como Municipalidad cuando restringidos ayudamos económicamente", explicó.

Romina López y el no acompañamiento al Decreto Provincial

"Además, castiga a las iglesias que en estos tiempos de tanta soledad la fe resulta tan importante. Por eso nosotros no adherirnos. La gente tiene que cumplir el decreto, nosotros lo que no hacemos es acompañar y colaborar, como en otras tras ocasiones, con el control. No vamos a destinar personal de Guardia Urbana o de Inspección para controlar. Esa tarea quedará a cargo solamente de la Policía. Por eso, cualquier duda que tengan comercios o particulares deberán consultar en la Policía", agregó.

También se refirió al fallecimiento de Miguel Lifchitz: "si bien ideológicamente no coincidíamos tengo el mayor de lo respetos y se ha ido un gran dirigente. Las paradojas del destino indican que la última vez que vino a San Guillermo fue para traer un respirador que nunca se utilizó y para estar presente en la pavimentación de la Avenida 9 de Julio que había sido aprobada durante su gestión", agregó.

Fuente: Tv Coop