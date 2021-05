Movilización para pedir la reapertura de gimnasios y clubes

Bajo el lema "somos parte de la solución, no del problema", un grupo de personas de San Cristóbal marcharon en contra del cierre de clubes, gimnasios, actividades artísticas, deportivas y culturales.

Como ocurrió en la capital provincial, este martes, profesores y alumnos de distintas disciplinas realizaron una movilización junto a los propietarios de espacios deportivos y recreativos en contra de las restricciones decretadas por el gobernador Omar Perotti.

En entrevista con este medio, los presentes explicaron que en esta pandemia es sumamente necesaria la actividad deportiva que contribuye no sólo a lo físico sino que a lo mental.

"Tengo 71 años, voy a pilates, estoy operada de las rodillas y tengo que hacer gimnasia si o si porque el problema de la rodilla lo requiere. Es para sentirme bien yo, es un momento de esparcimiento que lo pasas bien. Donde voy tienen todo en regla, usamos barbijos y las camas están distanciadas", fue el testimonio de una vecina de la ciudad.

"Trabajo con niños y adultos, no le encuentro sentido a esto porque todos tenemos muchos cuidados con nuestros alumnos y dentro de ina institución. A mi no me interesa la política, creo que el gobernador debería permitir que cada jefe de policía acorde con cada intendente para saber lo que necesita la comunidad de cada lugar", expresó Maricel Malano, directora del Centro Artístico Danzarines.

"Estamos apoyando a nuestros profes que son los más afectados. Ya el año pasado nosotros estuvimos cerrados la mayor parte del tiempo esperando los decretos y lo que pasó el sábado nos soprende un montón, esperábamos restricciones horarias pero no el cierre total", dijo Mirta Mondino, presidenta del Club Rivadavia.

Todos unidos marcharon por las calles de la ciudad y al llegar frente al municipio local pudieron dialogar con el Intendente Horacio Rigo acerca de estas restricciones que impulsadas desde el gobierno provincial.