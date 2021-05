La provincia avanza con obras y viviendas en los departamentos Vera y General Obligado

La ministra de Infraestructura, Servicios Públicos, y Hábitat, Silvina Frana, llevó adelante una extensa recorrida de obras por diferentes localidades de departamentos del norte provincial.

Primeramente visitó el inicio de los trabajos para la nueva Terminal de Ómnibus en Calchaquí, que tendrá un plazo de ejecución de 240 días calendario.



En tal sentido, la ministra expresó: "Esta es una obra muy anhelada por los vecinos de la región. Se trabajó mucho en este proyecto para que hoy ya estemos en obra. Hay tiempos administrativos, tal vez un poco demorados, como consecuencia de los contagios de la pandemia. Pero estamos convencidos de redoblar los esfuerzos, tal como nos pide el gobernador, para fortalecer los gobiernos locales para que la gente tenga ganas de quedarse a vivir en su lugar y pueda crecer y desarrollarse en su lugar, como un fuerte plan de arraigo para toda la provincia de Santa Fe”.



Y agregó: "Sabemos que la obra pública en sí misma es un gran reactivador de la economía, es un gran generador de empleo. Entonces, detrás de la obra pública se dan un conjunto de elementos que hacen que sea un círculo virtuoso y por eso, después de haber saneado las cuentas de la provincia, se dispuso que una gran parte de la inversión vaya a este tipo de obras que claramente le da una respuesta a nuestra gente".

Por su parte, el intendente de Calchaquí, Rubén Cuello, agradeció las gestiones del gobernador Perotti y la ministra Frana, destacando: "Estamos muy agradecidos con este inicio de obras de la terminal, por estar presente y revisar cómo se están llevando a cabo las distintas obras que el gobierno de la provincia ejecuta. Además, estuvimos dialogando con la ministra de las obras futuras que proyectamos para la localidad".



DETALLES DE LA TERMINAL DE ÓMNIBUS

El Proyecto de la nueva Terminal de Ómnibus, se pensó como un edificio de singular simplicidad y gran eficiencia constructiva. La materialización es a través de construcción en seco, estructura metálica, cubierta de liviana, un gran frente vidriado cubierto para el resguardo de la espera de los pasajeros anunciándose éste junto con el espacio semicubierto como Puerta de entrada a la ciudad de Calchaquí.



El acceso a la Terminal desde la Ruta, se realiza a través de la calle Mitre y su reincorporación por calle Tucumán, realizando para ello la consolidación y pavimentación de la calle colectora Juan de Garay frente a la terminal agregando, de esta manera, una prolongación de la red vial de la Ciudad de Calchaquí. La intervención contempla aproximadamente 1210 metros cuadrados entre superficie cubierta y semicubierta; y propone además la puesta en valor de los espacios públicos del entorno al Hospital "Estanislao López" con nuevas veredas, parquización, arbolado y equipamientos urbanos.



30 VIVIENDAS PARA FLORENCIA



Luego, Frana encabezó la licitación pública para construir 30 unidades habitacionales en la localidad de Florencia, departamento General Obligado, desarrolladas en prototipos de vivienda compacta y vivienda compacta para discapacitados. Las unidades serán de dos dormitorios y contarán con infraestructura eléctrica, alumbrado público, instalaciones sanitarias, desagües cloacales y pluviales, gas envasado, red vial, veredas peatonales y rampas, y forestación de espacios públicos.

Al respecto, Frana, comentó: "Cada vez que llegamos a un lugar lo que hacemos es habilitar una agenda de trabajo, no realizando anuncios, sino cumpliendo con la palabra empeñada, y hoy particularmente, con la apertura de sobres para iniciar las gestiones para construir 30 viviendas en Florencia. Este es el camino que nos transmitió el gobernador Omar Perotti, no perder de vista el norte de nuestra gestión que es generar políticas públicas y estrategias que garanticen el acceso a la casa propia y a un hábitat digno de nuestra gente”.

En el mismo marco, el intendente municipal, Rubén Quain, mencionó: "Hace muchos años que no hay un plan de vivienda aquí en Florencia, por eso el agradecimiento al gobernador Omar Perotti y la ministra Silvina Frana es enorme, y esto es en nombre de todos los vecinos de la localidad".

LAS OFERTAS

Durante la apertura de sobres, el secretario de Hábitat, Urbanismo y Vivienda, Amado Zorzón, comentó: "Hoy estamos dando respuesta a un reclamo histórico en la localidad, por eso a través del ministerio realizamos el máximo esfuerzo para llevar adelante estas gestiones para brindar este tipo de soluciones a la fuerte demanda habitacional que hay en la provincia. Y que cada habitante pueda acceder no sólo a una vivienda, sino también a un hábitat digno".

Con un presupuesto oficial de $133.976.413,84 y un plazo de ejecución de 10 meses, se presentaron 3 ofertas: UT conformada por MT SRL y ORION INGENIERÍA SRL cotizó $126.800.000; ING. CIVIL PEDRO A. MARTÍNEZ cotizó $128.616.869,38; y una tercera y última oferta de la empresa COEMYC SA que cotizó $128.919.822,10.

Acompañaron el acto licitatorio, el subsecretario de Planificación Estratégica, David Priolo, y el director Provincial de Vivienda y Urbanismo, José Kerz.

RECONQUISTA: PUERTO E INSTITUTO PROFESORADO Nº4 “ÁNGEL CÁRCANO”

Finalizando la recorrida de obras, la ministra Silvina Frana se reunió con el interventor del Ente Puerto Reconquista, Martín Deltín, donde dialogaron sobre las gestiones para para recuperar el servicio de Balsa entre los Puertos de Reconquista y de Goya, fundamental para el intercambio entre las provincias de Santa Fe y Corrientes en materia de recursos humanos, productivos y comerciales.

La última obra que visitó la ministra fue la etapa final de los trabajos que se están ejecutando en el Instituto de Profesorado Nº4 “Ángel Cárcano”, y al respecto señaló que “la obra del instituto en muy poco tiempo estará terminada, y se está trabajando en las obras de cloacas que no estaban previstas en el proyecto original, y tuvimos que resolverlo ahora. Dentro de estos esquemas de complejidad atravesados por la crisis sanitaria, desde el gobierno provincial hay un esfuerzo muy grande para que en poco tiempo la comunidad educativa pueda disfrutar este espacio educativo”, concluyó Frana.