Renunció el director del Hospital de Ceres

Gran revuelo se levantó en la ciudad por la repentina renuncia del Director del Hospital de Ceres.

Minutos antes de la medianoche escribió en Facebook que renunciaba a su cargo de Director, lo curioso de todo esto, es que No comunico a las autoridades del Ministerio de Salud (que es lo que corresponde) , no le avisó a nadie de la provincia, ni a nadie del hospital. Todo el mundo quedó sorprendido por su declaración.

En su mensaje “Mí moral no tiene precio. Se acabó. Basta” confesó el Profesional a CeresDiario.com deja un montón de interrogantes. A quien se refiere?

Hay muchas especulaciones, algunos dicen que se habría enojado por una supuesta fiesta clandestina en la que habría participado el administrador del Hospital, otros que la forma en que estaba publicando los partes epidemiológicos no eran los correctos y le habrían llamado la atención por eso, y para rebalsar el vaso una foto de una fiesta o juntada en la que se lo ve cantando al encargado de Pami en Ceres Cristian Fassi..

Desde el mismo Hospital dicen que había dejado todo organizado hasta el lunes, por lo que nadie sospecho nada.

Esta situación por supuesto que generó un sin número de especulaciones, y si bien hay que reconocer el cansancio propio de la situación Covid que atraviesa la ciudad, hay una irresponsabilidad de parte del Director que anuncio por Facebook de su renuncia, generando alarma en la población. Ahora no sabemos si es más preocupante la situación Covid o su renuncia.

Por otro lado es asombrosa la facilidad que tiene el Peronismo para lavarse las manos.

Echaron en plena pandemia a Silvana Torres, (sin argumentos) que venía controlando bien los problemas del Hospital y lo pusieron a Leandro Bonzini, que no estaba bien personalmente, muy agotado, dicho por el propio Bonzini.

A Ceres No les dan los mismos recursos que a Rafaela, Santa Fe o Rosario para enfrentar la pandemia, no le mandaron los famosos 25 médicos anunciados, no les mandan insumos…

Y la culpa, dicen los Peronistas es del gobierno local. Generando así una ensalada rusa con algo tan serio como la Salud.

La verdad todo se dilucidará en las próximas horas cuando la renuncia de Bonzini sea oficial, hasta el momento es todo Pan y Circo.

