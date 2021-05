Rodriguez: "En Santa fe alrededor de 30 plantas se verán afectadas por el cierre de las exportaciones"

La posibilidad cierta que el gobierno nacional cierre nuevamente las exportaciones, como lo hizo en el 2006 y 2010 generó desconcierto y enojo entre los actores de esta cadena alimentaria.

En Villa Trinidad reside Sergio Rodríguez, además de ser gerente de FUSA (Frigorífico Unión) es también el Presidente de Cafrisa (Cámara de Frigoríficos de la Provincia de Santa Fe), un hombre que lleva más de 30 años vinculado al mundo de la ganadería argentina.

El Departamental le consultó sobre cómo habían recibido la noticia a nivel provincial y nacional. “Hemos tomado la medida con mucha preocupación, al cerrarse la exportación se complica la parte laboral, tanto para el productor que venía trabajando y apostando al futuro de las exportaciones e invirtiendo. Lo mismo para las plantas frigoríficas que han realizado inversiones para seguir exportando, entregando carne al mundo. Esto va a generar suspensión de personal, al no trabajar se tomarán medidas y van a tener que suspender personal.

Estoy preocupado por la falta de seriedad, no cumplir con los contratos no es un buen mensaje. Estamos completando la cuota Hilton, que finaliza ahora en mayo, mucha incertidumbre acerca de cómo vamos a seguir adelante” adelantó Rodríguez.

El Presidente de Cafrisa adelantó que hay alrededor de 30 plantas que sufrirán esta medida y esto se traslada a los empleados y operarios. Recordó también que, los frigoríficos para poder exportar deben realizar ciertas inversiones. “Para habilitar una planta a exportación hay que hacer inversiones, congelados, capacidad de frío, capacitar al personal sobre higiene y buenas prácticas de alimentación, en la provincia de Santa fe hay plantas muy importantes que exportan, la mayoría de esas plantas exportadoras de las que se habla son de la provincia de Santa Fe, calculo que verán afectadas alrededor de 30 plantas exportadoras no solo de carne vacuna sino también de cerdo, y pollo. Después hay importaciones indirectas, es decir exportadores que faenan en plantas habilitadas y exportan” detalló.

Mientras tanto, más allá del comunicado oficial, por estas horas hay muchos remates ferias que se han cancelado. “nosotros ya vivimos esta situación en el 2006 y 2010 y hemos perdido casi 12 millones de cabezas por esa medida del cierre de exportación y no hemos podido recuperar el stock ganadero. Son medidas que no nos llevan a buen puerto. Hay que tener en cuenta que hay muchos productores que han vuelto a creer en la exportación y se habían puesto a hacer novillo pesado para tal fin, invirtieron en infraestructura, hay que destacar que el productor invierte cuando ve posibilidades de crecimiento y da trabajo. La hacienda da trabajo, personal que los controle, médicos veterinarios, genética, transporte, mueve una gran cantidad de gente. Mucha gente cree que es dejar la vaca en el campo y que engorde y no es así, el campo lleva tiempo, inversiones y genera mano de obra. Esto afecta a todos” comentó Rodríguez.

Consultado acerca de que, si esta medida permitirá bajar los precios al consumidor final, Rodríguez recordó que “el productor volvió a hacer el novillo pesado que es el que se exporta, el novillo de 500 a 600 kg y nosotros consumimos animales de 330 a 340 kg. La vaca manufactura es también la que se exporta y esa no se consume en el país. Hemos tenido años en los que se mataba el ternero Holando porque no convenía criarlo. Tendríamos que haber aprendido de los errores cometido en esos años”.

Rodríguez confía en que el gobierno reverá la medida y los resultados serán otros. “Si efectivamente se cierran las exportaciones los países que nos compraban carnes negociarán con otros países como Paraguay o Uruguay y volver a reanudar la confianza que se había ganado es muy difícil. Traerlos nuevamente será complicado, se rompe la credibilidad y la confianza de los contratos asumidos y lleva tiempo recuperar. Creo que el gobierno tiene que revertir esta decisión. El dialogo es fundamental y sería muy importante que el gobierno convoque a una reunión para consensuar y ver como se afronta esta situación: si no hay dialogo no vamos a solucionar nada, es importante que se sienten todas las partes para llegar a un acuerdo que le sirva al gobierno, al productor, a la industria y al consumidor también.

Por el momento, nosotros no hemos tenido información oficial, hay comentarios que el cese de exportaciones podría ser parcial, algunas si y otras no. La verdad es que hoy tenemos muchas dudas, no sabemos de las nuevas disposiciones, es muy reciente y estamos esperando un comunicado oficial” concluyó.