González rechaza el cierre de las exportaciones

La posibilidad cierta que el gobierno nacional cierre nuevamente las exportaciones, como lo hizo en el 2006 y 2010 generó desconcierto y enojo entre los actores de esta cadena alimentaria. Por su parte, el Presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados de Santa Fe, el Diputado Marcelo González, mostró su disconformismo al respecto.

“Como Presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados, y ante la posibilidad de esta medida nacional donde se da por sentado el cierre de las exportaciones de carne, nos mostramos en total desacuerdo. Es una receta, por así llamar, que ya conocemos y sabemos los nefastos resultados que obtuvo, es un gobierno que no aprende de los errores, al contrario, reincide y vuelve a caer en los mismos, atentado contra quien produce y atentando contra un sector que hace ingresar dólares al país, dólares que hoy Argentina tanto necesita”, manifestaba el Diputado Marcelo González.

“Piensan que esto va a traer tranquilidad a las góndolas”, sentenció González y agregó que “no soy economista, pero el problema de los precios y las góndolas no comienza en la carne, hay que tener políticas claras y de una vez por todas, ver cuales cortes son distintos de los que consumimos en Argentina a los que exportamos al mundo. No hay que ser economista ni científico para darse cuenta de los errores que se están cometiendo y lo que va a repercutir esto en los compromisos internacionales no cumplidos por no entregar la carne”.

“La gente, salvo en Buenos Aires o en grandes ciudades, no lo va a ver reflejado en los precios, al contrario, por eso esperamos que el Gobernador se ponga al frente del reclamo y se le plante al presidente y le diga que debe tirar para atrás esta idea, que Perotti defienda al campo, que se ponga al frente del reclamo -como lo hizo en redes sociales-, que se le plante al Presidente Fernández y que en verdad haga una política a la santafesina”.