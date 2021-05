Pablo Farías: "El único camino posible es el diálogo"

La previa. Un breve encuentro antes de la reunión entre el gobernador Perotti y el presidente de la Cámara de Diputados Pablo Farías. Aquí, con el intendente Emilio Jatón. Crédito: Guillermo Di Salvatore

El presidente de la Cámara de Diputados de la provincia Pablo Farías participó este martes por la mañana del acto por el 211° aniversario de la Revolución de Mayo y, luego, mantuvo una reunión con el gobernador Omar Perotti.

- ¿Qué puede contar de la intimidad de este acto al que la prensa no pudo acceder? -, preguntó El Litoral.

- Fue un acto distinto con el izamiento (de la bandera) en la Plaza, el Himno Nacional y luego la palabra del gobernador en los patios internos de la Casa de Gobierno. La verdad es que desconocía que no había podido ingresar la prensa y no sé por qué no pudo hacerlo; eso lo decidió el gobierno de la provincia. Los mensajes, primero del obispo (Sergio Fenoy), y después del gobernador fueron cortos, austeros, haciendo alusión a un día muy importante para todos los argentinos, para la provincia, y buscando la unidad y la concordia en un momento tan difícil como el que estamos atravesando.

- Hablando de unidad y concordia, usted viene de protagonizar una discusión pública por la Ley de Conectividad. Hasta donde sabemos, el propio gobernador lo invitó a conversar a solas o casi a solas. ¿Tuvo oportunidad de discutir este tema? ¿De qué hablaron? -, quiso saber este diario.

- En realidad, lejos de querer entablar una discusión sobre ese tema y fundamentalmente en lo vinculado con la educación y las clases, que todos acordamos que hay que hacer los mayores esfuerzos para que no se interrumpan, nos vimos obligados a aclarar algunas cuestiones después de expresiones de la ministra (Adriana) Cantero que no eran exactas, que no daban cuenta de cómo habían sido los hechos en la Cámara de Diputados y por qué no se había avanzado con ese texto legal. Nosotros lo hicimos en esos términos; no nos interesa polemizar sobre esas cuestiones en este momento. Todo lo contrario.

- ¿Habló de este tema con el gobernador recién?

- Fue una charla muy general; en realidad lo que el gobernador me planteó, primero por teléfono hace varios días, y hoy personalmente y estoy de acuerdo, es retomar el diálogo, mantener la mayor altura del debate político en los temas delicados e importantes que tenemos, y tener una colaboración mutua para buscar soluciones a los problemas que estamos atravesando. Estamos cien por ciento dispuestos, desde la fuerza política en la que me encuentro y también como representante de la Cámara de Diputados.

- Entonces, en este escenario que pareciera ser de puentes que se vuelven a tender, ¿se podría avanzar con leyes clave como la Ley de Conectividad, la Ley de Seguridad?

- Estamos absolutamente convencidos de que es el único camino posible el del diálogo, del encuentro, trabajar en conjunto. Hay una situación que no nos deja espacio para otra cosa y por supuesto la ley de conectividad, como otras, está dentro de la agenda legislativa que vamos a trabajar y, en la medida que el Ejecutivo también lo haga de la misma manera, vamos a poder avanzar.

Noticia de: El Litoral (www.ellitoral.com)