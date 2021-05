Provincia lanzó la plataforma digital de trámites para municipios y comunas 

El ministro de Gestión Pública, Marcos Corach, junto al secretario de Integración y Fortalecimiento Institucional, José Luis Freyre y el subsecretario de Comunas, Carlos Kaufmann, lanzaron ante intendentes y presidentes comunales la plataforma digital de la Secretaría, a través de la cual municipios y comunas podrán realizar de manera digital, sin la necesidad de trasladarse a la ciudad de Santa Fe, los trámites y cargar proyectos del Plan Incluir y de Obras Menores.

El acto se desarrolló de manera virtual, en conexión con más de 200 autoridades locales de todo el territorio, desde el Salón Blanco de la Casa de Gobierno en la ciudad capital.

El objetivo de la iniciativa es modernizar la Secretaría para atender de manera rápida y eficiente las necesidades de municipios y comunas; además de brindar información fidedigna en tiempo real, para pensar las políticas públicas con impacto local.

Al respecto, Corach precisó que los dos “sistemas van a convivir, el digital y el papel, pero la idea, en este contexto, es que intendentes y presidentes comunales no tengan que moverse. Es una propuesta que nosotros venimos trabajando desde hace tiempo para modernizar algunas herramientas, y no sólo en el tema tecnológico sino también en la búsqueda de políticas más integrales, más inclusivas, donde el Estado pueda estar presente en la mayor cantidad de lugares”.

En este sentido, el ministro destacó que “estamos poniendo en marcha una herramienta para cuidarnos todos y ser coherentes con lo que venimos propugnando no sólo desde el gobierno provincial, sino también desde cada municipio y comuna”.

“En este contexto que nos desafía permanentemente, vamos hacia un Estado moderno, no solo en los temas tecnológicos sino en la búsqueda de políticas integrales, más inclusivas, y con mayor presencia en los lugares donde están las necesidades”, concluyó Corach.

Herramienta para facilitar la tarea

Por su parte, Freyre anunció que la nueva “plataforma digital responde a poder modernizar los procedimientos, a poder ahorrar en papel, pero fundamentalmente en tiempo y gestión, que es lo que tratamos de hacer desde que asumimos”.

En este sentido, el secretario destacó “la decisión del gobernador de que cada vez haya más recursos y herramientas para los presidentes comunales e intendentes”, algo que “ha generado que tengamos más trabajo por delante para nuestro equipo”. Por eso resaltó “esto es una posibilidad de poder generar todos los trámites relacionados con la Secretaría y el Ministerio de Gestión Pública de manera online; esta formalidad evita tener que venir a Santa Fe, y así ponemos una herramienta más a su disposición para facilitar la tarea cotidiana”, concluyó.

Por último, el subsecretario de Comunas, Carlos Kaufmann, dijo que “desde el primer momento el gobernador y Corach nos han pedido que agilicemos la entrega de fondos y lo hemos hecho desde la voluntad y el trabajo”.

Sobre la digitalización, expresó que “hemos avanzado en estos meses para su agilización. Esto es un ahorro para los municipios y comunas en traslado y papel, y van a convivir los sistemas dos años más, pero nadie puede negar hoy que la conectividad y tener internet segura es el progreso como lo fuera el ferrocarril o el gas en su momento. Aspiramos a que todos puedan tener esa conectividad”.

Asimismo, Kaufmann precisó que la nueva herramienta “va a permitir a los municipios y comunas seguir los trámites en tiempo real, y diseñar políticas públicas teniendo en claro cuales son las necesidades de cada uno. Es una decisión virtuosa que beneficia a la provincia y a cada uno de los municipios y comunas”.

En este sentido, indicó que “en principio se van a poder realizar todos los trámites de la Secretaría de Integración y Fortalecimiento Institucional, y cargar lo proyectos del Plan Incluir y de Obras Menores. La decisión del gobierno es la digitalización completa e ir incorporando trámites de otros ministerios y secretarías”.

Por último, Kaufman señaló que “a partir de mañana vamos a estar enviando a intendentes y presidentes comunales un usuario y contraseña para que puedan acceder a la plataforma, y cargar los datos que necesitamos; y estamos trabajando con la Secretaría de Tecnologías en las firmas digitales, cuando se ajusten estos detalles en los próximos días, va a permitir empezar a cargar en forma digital los trámites”.

En tanto, el intendente de Villa Gobernador Gálvez, Alberto Ricci, felicitó al “ministro y a los integrantes de la Secretaría de Integración y Fortalecimiento Institucional por la nueva plataforma digital, que nos beneficia en varios aspectos ya que dejaríamos de utilizar el papel, y nos ahorraría viajes y tiempo. Es un paso adelante, utilizando toda la tecnología que tenemos disponible”, concluyó.