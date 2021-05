González: “con la aprobación de la ley el gobierno provincial podrá comprar vacunas”

Luego de la sesión de la semana pasada, el Diputado Marcelo González se refirió a varios temas: La aprobación de la ley que faculta al Poder Ejecutivo a la adquisición de vacunas contra el Covid-19, y permite iniciar negociaciones y celebrar contratos para la adquisición de las mismas. Los vetos que se refieren a leyes del mes de diciembre y a su flamante renovación como Presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados.

“La aprobación de es un proyecto de ley que nace en Cámara de Senadores, una propuesta de nuestro Senador Departamental Felipe Michlig que fue consensuada con diputados para luego poder darle impulso desde la Cámara. Si bien uno es consciente que la solución no va a estar mañana, en otras provincias los ejecutivos habían tomado la delantera que van con algunas negociaciones más avanzadas. Esto es una pandemia, no vamos a terminar con esto en uno o dos meses, como cualquier pandemia no sabemos cuánto tiempo vamos a tener que seguir vacunándonos hasta que pase la misma. Lo que estamos haciendo con esto es agilizarle la medida para que el Gobernador Perotti pueda ir como gobierno provincial y negociar las mejores condiciones para la provincia en cuanto a precio, cantidades y para que todos los santafesinos contemos todos con un mínimo de tranquilidad. Con la aplicación de las dos dosis la persona no queda exenta de enfermarse, pero sabemos que atenúa. Estamos dando una herramienta que indudablemente creemos que es muy importante. No creo que el Gobernador vete esto porque fue aprobada por ambas cámaras: negarse a un endeudamiento para el bienestar de los santafesinos creo que no lo va hacer. Lo que se aprobó es solo la autorización, pero seguramente habrá una comisión de seguimiento, hay muchos laboratorios que han culminado con los estudios y hay muchos que aún hoy están en fase de 3. La compra es para las vacunas que están autorizadas, sabemos que no es algo fácil” detalló González

Los vetos

Se trata de dos sanciones de leyes que fueron en el mes de diciembre, “en la cual en una de las leyes era para que se declare la incompatibilidad del Ministro Saín, porque de donde él estaba viniendo que era del Ministerio Público de Acusación no podía superponer funciones. Tenía que renunciar para asumir el nuevo cargo de ministro. Lo que se aprobó fue ese veto. Como entramos en sesiones extraordinarias no se puede tratar el veto a partir del 1ero de mayo se podía tratar, la Cámara de Senadores y Diputados vuelve a ratificar ese veto. Lo de Diputados era más complejo que la de Senadores. En la sesión de ayer teníamos que tener 33 diputados aprobado en sobre tablas, llegamos a 35. Con 7 votos negativos del Bloque Justicialistas y 3 abstenciones. En el mismo tiempo, el segundo veto. El Ministerio de Seguridad tiene un presupuesto asignado para las distintas áreas. A su vez había una partida de gastos reservados que era de mil millones de pesos. Son gastos que, son de libre disponibilidad y sin rendición de cuentas. Ante esto, la Cámara de Senadores rechaza el veto, 13 votos negativos, 6 afirmativos para que continúe el veto de Perotti. Cuando llega a Diputados, los mismos que aprobaron en un momento en la misma sesión, que teníamos 35, quedo con 30 votos y no alcanzamos los 33 que necesitábamos. Entonces ese segundo veto, correspondiente a gastos reservados considerábamos que debía tener un ente de control, es un dinero de todos los santafesinos que debe ser controlado. No logramos los votos necesarios. Así que quedo firme el veto del gobernador” detalló González.

Renovación de la Presidencia de la Comisión Agricultura y Ganadería

“En la Comisión somos integrantes de distintos partidos políticos, fui relecto en forma unánime, así que eso reconforta y da un nuevo impulso al trabajo que venimos realizando. La pandemia modificó los planes, teníamos previsto ciertas reuniones y visitas para estar cerca de cada problema. Ayer fue aprobado en forma unánime para mantener una reunión con la Cámara de Agricultura y Ganadería de Diputados de la Nación, otra con los legisladores nacionales por Santa Fe, tanto diputados como senadores y una tercera, (somos las tres provincias de la región centro) con los legisladores de Entre Ríos, Córdoba y Santa fe. Fuera del fanatismo político que no es bueno, necesitamos políticas económicas claras, no solamente en agricultura y la ganadería, en la hidrovía, en el biocombustible, con el transporte, hay muchos temas muy importantes para la economía de la provincia y creo que, si de una vez por todas pensamos todos como provincia, vamos a salir adelante. Tenemos toda la riqueza y todo el recurso humano” indicó el Diputado González.

Finalmente, el funcionario indicó que “estamos pidiendo que el proceso eleccionario se postergue 30 o 60 días. No podemos tener los negocios cerrados y hablar de este tema. Hoy la gente tiene otros problemas, y no es el momento de hablar de estas cuestiones. Es una locura, estamos esperando que, desde Nación y Provincia se dicten las normas legales para las elecciones se prorroguen lo más que se pueda. Lo importante es que la gente se vacune y este tranquila. Si no se cambia el plazo electoral el 4 de junio hay que presentar listas y eso sería una barbaridad” concluyó.