Entre rosca y barbijos

En medio de una pandemia, con un sistema sanitario al borde del colapso, también se piensa en elecciones. Con criterio, sin debate y por amplia mayoría, el Senado de la Nación ayer convirtió en ley el proyecto consensuado que posterga las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) hasta el 12 de septiembre y las elecciones generales legislativas hasta el 14 de noviembre.

La iniciativa obtuvo 56 votos a favor, dos en contra y dos abstenciones, y no fue puesta a discusión porque se manifestaron problemas técnicos en la sesión especial, puntualmente en la conexión webex de la videoconferencia. Los bloques mayoritarios del Senado estuvieron de acuerdo en posponer el cronograma electoral por aproximadamente un mes, con el objetivo de evitar aglomeraciones de público en los centros de votación durante el invierno y cuando las cifras de contagios de coronavirus son todavía altas.

Esta era una situación o momento que muchos esperaban. En San Cristóbal los tiempos apremiaban y no había definiciones en ninguno de los sectores políticos, de hecho, como cabeza de lista solo se dejaron filtrar dos nombres; el de Edgardo Martino y el de Diego Sartín, uno por el FPCyS y otro por Cambiemos, nada de ir juntos.

¿El FPCyS con internas?

El oficialismo local, que busca conservar la mayoría absoluta en el Concejo, tenía un nombre confirmado y otros (con s final) que podían participar de la compulsa electoral, viendo la necesidad de tener internas ya que el PJ tiene asegurada una interna. El nombre puesto era el de Edgardo Martino; el ex Concejal, Intendente y Diputado es la apuesta fuerte del sector oficialista. Martino comenzó a jugar cartas importantes desde que acompaña a Michlig como Senador suplente y sus apariciones comenzaron a ser más frecuentes e importantes, lo que lo puso nuevamente en los primeros planos del radicalismo. Sancionada la Ley de Paridad sabido es que debe haber mismo número de hombres que de mujeres en las listas, por ende, el segundo puesto era para una mujer, y el nombre de Grisel Imhoff era el elegido para el 1-2 que encabezaba la lista. El resto se iba a conocer recién mañana, más allá que muchos nombres ya se barajan después de las reuniones del pasado martes donde se terminó de acordar nombres.

Antes de esta extensión de plazos, era muy probable que dentro del Frente hubiese habido internas. Más por una decisión de no dejar “jugar” solo a otros sectores, pero también porque a algunos integrantes de la UCR no le terminaba de cerrar el nombre Martino. Quien podría haber liderado la lista opositora es otro ex, en este caso ex concejal, Presidente de la UCR local y una persona que supo cosechar un caudal importantes de votos en su momento; Oscar Bianchi, aunque Pablo Bonaccina podría haber sido otra posibilidad bien potente, pero nos inclinamos por Bianchi, teniendo en cuenta que a Bonaccina no dejaría de agradarle la posibilidad de pasar a ser parte del Ejecutivo Municipal el año próximo, una vez que se jubile algún que otro histórico. ¿La mujer?, la dama que llevaría esta lista – insisto, si esto cerraría mañana-, sería Gimena Pérez, otra joven mujer de la Juventud Radical, del riñón – al igual que Imhoff- de Carolina Corona, dos personas muy apegadas a la actual Directora de Cultural y ex Concejal. También trascendió que otro posible candidato que está en la mira para encabezar la lista es un reconocido comerciante gastronómico.

¿Competía el Socialismo?

Días atrás, el Socialismo a nivel provincial ratificaron su continuidad dentro de la marca “Frente Progresista Cívico y Social”. Siguiendo los caminos de Binner y Lifschitz esbozaba por algún que otro lado el comunicado, pero en San Cristóbal, ¿llevaban candidatos?

Seguramente, si el actual Presidente de la Cámara de Diputados Pablo Farías levantaba el teléfono y pedía por el armado, una lista se hubiese confeccionado. Nos cuesta saber quién la hubiese encabezado teniendo en cuenta que Pepo Capovilla, principal referente y Pte del Partido a nivel local ya está dentro del legislativo.

Lo más sencillo para el Socialismo era negociar con el radicalismo, sumar sus candidatos junto a los radicales, pero realmente era una incógnita, ya que se abrió un fuerte debate entre los dirigentes de la "Rosa". Posturas que incluía las posibilidades de no presentar lista, de conformar una lista Socialista Pura/ o con independientes e incluso algunos que apuntaban a ir por afuera del FPCy S como Partido Socialista, cuestión que se cerró el pasado domingo con la presentación de las alianzas, pero el debate se reabre con la posibilidad que el decreto firmado por el gobernador vuelva todo el cronograma electoral para atrás.-

Cambiemos, solos por su lado

Desde fines del año pasado que hubo coquetos serios entre Cambiemos y el Radicalismo del Neo. En enero, cuando se intentó armar el frente de frentes, Scaglia y Michlig charlaron en aquella “fiesta del Camping en San Guillermo”, y el apoyo incondicional del Senador a Romina López (Intendenta interina por el PRO en esa ciudad) nos hizo creer que el acuerdo Sartín-UCR era inminente.

Hace unos meses Sartìn aseguró que iba a ser candidato, pero también contó que no sabía si liderando o acompañando, si en esta alianza o por el PRO, que todo iba a quedar suscitado a la decisión “del grupo” que lo acompaña. La decisión fue ir solos, dentro de la marca Cambiemos, y con Diego Sartin a la cabeza. Si bien nunca salió a la luz el nombre de su acompañante todo indicaba que repetiría Daniela Sosias , una persona fiel a Sartín, alguien que lo acompaña desde el primer momento.

Dicho esto, hace unas semanas hizo su aparición (sin pena ni gloria y mucho menos sin ruido) José Corral, el ex Intendente de Santa Fe y que fuese candidato a gobernador las elecciones pasadas. En esa ocasión, al igual que en estas visitas a instituciones, estuvo acompañado por Roberto Gaitán, quien ya en su entonces había jugado sus cartas en una interna, lo que no sonaba descabellado que otra vez tenga intenciones de ser candidato, más por pedido de Corral que por convicción propia.

El PJ, con dos o más listas

El Justicialismo local, por intermedio de su conducción, la Presidenta del partido Yolanda Acuña, y otros integrantes de agrupaciones distintas, llamaron a la unidad del PJ a nivel local, entendiendo que es la única manera de triunfar en el acto eleccionario. Más allá de esto no se había podido ver el humo “blanco” del “habemus conciliación y unidad”. Por un lado, Morel, Gaineddu y Cía (Barbini, y otros referentes de los últimos años), pedían el primer lugar de la lista para empezar a hablar, cosa que del otro lado, no aceptaban, creyendo que Morel podía ser el gran complemento de Julio Matías Juárez (no es oficial, pero creemos que era el candidato que iba a presentar el otro sector del PJ impulsado por Sergio Sasia). Con ellos dos, más Lorena Luna y Marcelo Theiler, se cerraban los principales lugares de la lista, pero no hubo acuerdo y las discusiones y negociaciones políticas seguirán, entendiendo hoy que, el único que puede lograr la unión del PJ a nivel local, es el propio gobernador Omar Perotti .-

A barajar y dar de nuevo

Esto hubiera pasado si cerraban mañana viernes la fecha de presentación de candidaturas, pero todos tienen un tiempo extra para reacomodar y dejar todo como está o cambiarlo. Seguramente vendrán días muy intensos en la política sancristobalense.-