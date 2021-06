El Senador Michlig y el Intendente Rigo entregaron aportes a instituciones y presentaron nuevas luminarias led

Durante el desarrollo de las actividades también estuvieron presentes el Senador Suplente Edgardo Martino, el Pte. del Concejo Carlos Cattaneo; la Sec. De Cultura, Carolina Corona; los Ptes. Comunales Miguel Ángel Barbero (La Lucila); Christian Suanes (Capivara); los concejales locales Juan Capovilla y Pablo Bonacina; Marisa Ibañez y Laura Galoppo por Aspa; José Gudiño Pte. de la Vecinal San José, entre otros.

Nuevas luminarias led

El Senador Michlig sostuvo que “estamos muy satisfechos por los avances que estamos dando con el Programa Departamental de Iluminación (Pro.di.led) –en este caso- con 144 luminarias para Bv. Rivadavia y 25 de mayo y con otras 46 columnas y 46 equipos led para Bº San José que permitirá hermosear el barrio. Además nos comprometimos con el Pte. de la vecinal -junto al intendente y el diputado- a aportar lo necesario para hacer nueva cartaleria”.

“Por otra parte seguimos reclamando a la Provincia que aprueben el proyecto presentado por el intendente Rigo para asfaltar el barrio y poder integrarlo definitivamente al resto de la ciudad. Necesitamos estas respuestas del gobierno provincial, y que de igual manera bajen los recursos del Plan Incluir y que no discriminen a los gobiernos locales que no son del mismo signo polìtico”, mencionó el representante departamental. El Diputado González agregó que cuando votamos el presupuesto provincial incluimos una partida de $4.000 millones para el Plan Incluir y esto no está llegando a las municipalidades y comunas como corresponde”.

El Intendente Rigo señaló que “el trabajo conjunto con el Senador, el Diputado y las instituciones permite que podamos avanzar con mayor efectividad en las soluciones que necesitan los vecinos”.

Apoyo a instituciones regionales

Los Ptes. Comunales de La Lucila y Capivara agradecieron el apoyo recibido para potenciar instituciones deportivas y educativas “que son lugares que directa o indirectamente lo utiliza todo el pueblo”. También agradecieron “las gestiones y reclamos de Felipe y Marcelo para que lleguen las primeras vacunas”.

La Pta. de ASPA agradeció a las autoridades presentes “porque con el apoyo que nos hicieron semanas pasadas pudimos castrar 100 animalitos y ahora con este nuevo apoyo podremos seguir con otros 100 más y comprar alimento”.

El Pte. de la Vecinal San José mencionó que “gracias el apoyo de ustedes el barrio va progresando, por eso ahora traje el proyecto de la cartelería y me pone muy contento que nos apoyen para que rápidamente podamos cumplir el objetivo”.