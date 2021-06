Rigo: “es difícil hacer y hablar de política cuando hay sectores que no la pasan bien”

Gran parte del 2020 y lo que va del 2021 no ha sido para nada sencillo para la sociedad. El desgaste mental, la falta de recursos, las imposibilidades laborales, la salud (en principal medida), han sido y siguen siendo todos condicionantes en la vida de las personas, pero en política tiene un agregado. El gobernante de turno, sea cual sea su color político, tiene que tomar decisiones y definir, poniendo en la balanza lo económico y la salud, lo que obviamente a generado una grieta.

En este contexto, charlamos con Rigo, mandatario de la ciudad cabecera para hacer un balance de estos últimos 14 años- “Nadie nos preparó para esta pandemia”, asegura de entrada Rigo, “pensemos que hay comercios que un día cerraron su jornada laboral y nunca más volvieron a la normalidad, desde ahí podemos comprender que ninguno comprendía el futuro que se nos venía, y nosotros en el medio teniendo que tomar decisiones, siempre haciéndole caso a los que suponemos que saben más que nosotros y pensando en un equilibrio para la sociedad. Estamos muy preocupados con lo que está sucediendo, vemos que hay un cansancio en todo el sistema de salud y no hay un acompañamiento de la comunidad, hay una falta de respeto hacia la gente trabaja en salud, por eso esperemos que esto pase rápido de ahora en más”.

“Hoy no podemos prohibir más que un comercio esté cerrado” Rigo

Como administrador, los números Rigo los lleva en la sangre, y le preocupa el subsistir de muchas familias, al igual que a todos, y desde su función entiende que “ya no se puede prohibir trabajar a los comerciantes, excepto los boliches bailables o lugares donde hay mucho contacto, pero hoy no podemos diferenciar un supermercado de una Zapatería, todos necesitan abrir sus puertas y trabajar, vemos que los contagios no están en esos lugares, ellos tienen los protocolos. Tampoco podemos seguir con las escuelas cerradas, la mayoría de los docentes están vacunados, hay que abrir con los protocolos y burbujas correspondientes, pero debemos tener presencialidad en las escuelas”.

“Hay gente que la está pasando mal”

La acción social, en estos tiempos, que sin lugar a dudas ha tenido que crecer, porque si no, no se habría podido sostener a la comunidad de otra manera. “Hoy hay gente que la está pasando mal, hay muchísimas personas que nos vienen a pedir ayuda, hay familias que antes no venían porque no necesitaban del municipio, y hoy, lamentablemente lo hacen porque no pueden pagar alquilares, o servicios básicos, y ni hablar los que nos tienen para comer”, dispara Rigo y añade que “en San Cristóbal nos conocemos todos, entonces sabemos quien viene a buscar y no necesita y quienes son los que vienen a buscar porque lo necesitan, por más que vengan con vergüenza”.

“Gobernar en pandemia fue la mayor complicación para todos. Hemos pasado el 2011, sequías e inundaciones, hemos pasado varias crisis, pero esta nadie supo como había que afrontarla, apenas comenzó la pandemia cerramos 38 lugares de la ciudad pensando que así el virus no iba a entrar, y el covid entró igual. Eso nos generó mucho malestar, muchos gastos extras, pero tratábamos de acatar a los de arriba, a los que más saben, por eso nunca nos pusimos en contra de un DNU nacional o provincial, y ni así tuvimos los resultados óptimos”, enfatiza el Intendente quien además contó que su preocupación por los contagios nunca dejó de estar, “la salud es lo primordial, trabajamos en silencio, pero siempre estando atentos a las miradas de lo solicitado por el directorio del hospital, cuando nos llaman estamos al pie del cañón porque sabemos que son los que más esfuerzo hacen”.

Obras y servicios

“En estos primeros 5 meses del año llovió más de la media anual, cayeron 1100mm cuando el promedio anual es de 800 a 900mm y eso la verdad que nos ha complicado y lo sigue haciendo. Sabemos que hoy no tenemos una ciudad limpia o ordenada como todos quisiésemos, pero las napas no nos dejan hacer los trabajos como deberíamos, pero más allá de eso seguimos haciendo obras como cuneteos, luminarias led, pavimento y tratando de buscar fuentes de trabajo”, explica Rigo, haciendo hincapié en el convenio que se firmará con la empresa Rovial para que se asiente con el obrador en nuestra ciudad, buscando de esa manera mano de obra y movimiento económico.

Además de las 22 viviendas que están próxima a licitarse, Rigo aseguró que “estamos trabajando con el gobierno nacional en otro predio donde estamos esperando que salga a remate un predio para poder adquirirlo y donarlo para que allí se hagan entre 40 y 44 nuevas viviendas que tanta falta hacen, otro hecho que nos daría generación de empleo, algo a lo que estamos abocados y que es tan difícil hoy en día”.

“Sentíamos que estábamos en deuda con San José”



Este martes se terminó de rubricar el convenio para dotar de luces LED a todo el barrio que se encuentra en el sureste de la ciudad, será el primer barrio en tener iluminación led por completo, y Rigo dijo que “teníamos una deuda con el barrio, san José creció mucho con el tiempo y sabemos que necesita mejoras en infraestructura, por eso decidimos hacerle una plaza a nueva donde se van a comprar nuevos juegos, estamos mejorando el centro de salud, llegamos con ripio a otros lugares que nos habían pedido los vecinos (nos falta mejorar otros deslizó en el medio), hay que seguir haciendo desagües y, con la decisión de llevar el pavimento al barrio con el Plan Incluir (falta la aprobación del proyecto), las luminarias y la nueva cartelería que también vamos a encarar, le cambiaría radicalmente la cara a San José. No vamos a estar llegando a todo el barrio con estas obras, pero sí le daremos un fuerte impulso”.