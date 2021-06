Perotti participó de la licitación de obras que permitirán mejorar el abastecimiento de agua potable en Tostado

El gobernador Omar Perotti participó este jueves por videoconferencia del acto de apertura de sobres de la licitación de la obra para la ampliación del sistema de tratamiento de agua de río en la ciudad de Tostado, tarea que demandará una inversión de 37.630.193,23 pesos y que beneficiará a 16.000 habitantes.

Los trabajos que se realizarán tienen por finalidad garantizar la cantidad de agua tratada, mediante la adquisición de un nuevo módulo compacto de remoción de color y turbiedad de 80 m3/h de capacidad de producción, para lo cual se construirá una obra de toma e impulsión con el objetivo de abastecer el módulo a instalar.

El gobernador expresó su "deseo de estar allí, frente a cada vecino y vecina, como nos gusta abrir estas obras, de cara a la gente, asumiendo el compromiso real y concreto, no solamente de un anuncio, de la formalidad de la apertura de sobres, sino de la garantía de que cada licitación que hacemos tiene los recursos detrás, por lo cual, es una obra que se anuncia para hacerse y para terminarse bien".

Perotti remarcó que “las obras de saneamiento, agua potable y cloacas, son centrales, no solamente son las que fortalecen la salud de nuestra población, sino también las que arraigan, las que le dan calidad de vida a la gente”.

Seguidamente, el gobernador puntualizó que “son momentos duros para poder realizar inversiones de esta magnitud, por eso estamos a la par. Hemos estado a la par en muchos lugares de la provincia, en Venado Tuerto, en la cooperativa de agua potable, y lo hacemos ahora aquí, en la otra punta de la provincia, en Tostado, con la misma intención, de que esa cooperativa, junto al municipio, puedan llevar adelante obras que los vecinos desearon”.

No obstante, Perotti admitió “las dificultades del norte con la provisión de agua, no perdemos de vista la solución de fondo y mientras encontramos esa solución y los recursos, no podemos parar en estas cuestiones”. En ese marco afirmó que “en seis meses esta obra estará dando mayores posibilidades, garantizando mayor nivel de abastecimiento y con la posibilidad de ampliar el servicio a otros barrios, y con la decisión tomada de acompañar a Tostado en la red de servicios cloacales”.

El acto se realizó en el Club Atlético Tostado y participaron también el intendente Enrique Mualem; la ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat de la provincia, Silvina Frana; el secretario de Empresas y Servicios Públicos, Carlos Maina; el secretario de Desarrollo Territorial y Arraigo, Fabricio Medina; el presidente del Concejo Municipal de Tostado, Miguel Rosales; y el gerente de la Cooperativa de Aguas, Omar Ferrin, entre otros.

OFERENTES

Al llamado a licitación se presentaron dos empresas: Bridge Hydrogen S.A., quien presentó una oferta de 47.345.128,21 pesos; y la firma Aguas & Procesos S.A., que cotizó los trabajos en 34.127.921,23 pesos.

UNA MIRADA SOBRE LAS NECESIDADES BÁSICAS

La ministra Frana remarcó que esta licitación “es una clara muestra de la decisión de continuar con las políticas públicas que trazan esta gestión, que tienen una mirada sobre toda la provincia y en particular sobre las necesidades básicas, que tienen una demanda histórica”, y recordó que “no es nuevo nuestro trabajo con la gente de Tostado y de la Cooperativa, y en general con nuestro norte provincial”.

Por su parte, el intendente Mualem destacó “la importancia de esta obra para nuestra comunidad, porque hablar de agua potable es hablar de salud, de un servicio esencial”. Luego, agradeció “la rápida respuesta del gobierno provincial para impulsar esta obra que va a mejorar la calidad y cantidad de agua para la ciudad”.

Finalmente, Maina mencionó que “estamos superando los 2.100 millones de pesos en licitaciones este año”, y agregó que “esta obra permitirá ampliar la capacidad de producción de agua tratada”. Al respecto mencionó que “actualmente el equipamiento permite producir 160 m3 por hora, y con los nuevos equipos, esa capacidad se va a ampliar en un 80 por ciento, lo que va a permitir mejorar el servicio en materia de presión en los barrios más alejados”.

DETALLES DE LA OBRA

El sistema de tratamiento licitado incluye la construcción de una nueva estructura flotante con anclajes sobre la laguna situada en el predio de la Cooperativa de Agua Potable, Vivienda y Servicios Asistenciales de Tostado Ltda; la ampliación para la capacidad de tratamiento de agua de río con una nueva electrobomba centrífuga horizontal de 80 m3/h a 10 m de altura manométrica para captar agua; la ejecución de cañería flexible de 150 mm de diámetro en un tramo, cañería de PVC clase 10 de 200 mm de diámetro en un segundo tramo; y la provisión e instalación de un transformador de 250 Kva de potencia, instalación eléctrica, y sala de tableros específica para la conducción del agua cruda desde la toma hasta la planta de tratamiento.