Capovilla "En 2023 el Socialismo quiere ser protagonista"

Con el cierre de listas al caer, y ante la incógnita que planteábamos la semana pasada en una de nuestras editoriales sin saber qué papel, y en dónde, iba a jugar el Partido Socialista, consultamos al presidente del PS, Juan Ignacio Capovilla, quien aseguró que "estamos en un proceso se reinvención del partido luego del fallecimiento de nuestro máximo referente Miguel Lifschitz, que nos convoca a seguir sus pasos, nos dejó un legado de honestidad, incansable capacidad de trabajo y una voluntad férrea al servicio una sociedad con menos corrupción y más integración , y dentro de este nuevo camino pensamos las distintas opciones electorales en nuestra ciudad". Seguidamente señaló "se está discutiendo puertas adentro del PS sancristobalense las distintas alternativas que se barajan para la futura contienda electoral, pero más que discutir nombres y listas, consideramos que es necesario plantear ideas y proyectos para el San Cristóbal que viene, teniendo en cuenta las distintas realidades a las que nos enfrentamos. La pandemia provocó graves consecuencias en todo el entramado social, productivo, económico y afectivo de nuestra localidad, lo cual nos interpela a pensar que vamos a hacer o empezar a hacer para revertir éste y muchos otros temas que vemos que hacen falta prestarle atención".

Al ser consultado sobre los reclamos que hacen los vecinos y vecinas de la ciudad el edil manifestó: "Hay una gran preocupación en la sociedad por el futuro, pero más que nada por el presente debido a distintos factores. La pandemia, una grieta social que genera rispideces, cuestiones económicas que afectan a muchos sancristobalenses, hay gente que tuvo que cerrar su negocio, tuvo que dejar de realizar su trabajo de autónomo y algunos tienen que empezar de nuevo con su vida. También es una cuestión política, hay dificultades para que la gente se exprese y cuando lo hace se toma a mal lo que dice, es un problema que tenemos afrontar y resolver, con diálogo, saber que la gente tiene cosas para decir y no son solo los políticos los que pueden hablar”.

Para Capovilla “es fundamental en estos tiempos dialogar con todos los sectores sociales y políticos para analizar distintas salidas a lo que estamos viviendo, y no seguir enfrentando vecinos contra vecinos, que en definitiva podrá servir para una elección, pero no resuelve el problema de fondo, debemos recuperar los afectos entre nosotros los sancristobalenses. Tenemos que pensar en una cuidad mejor, más inclusiva, que tenga en cuenta no solo los reclamos históricos sino también los nuevos como por ejemplo el tema de la basura y su reciclaje, los nuevos puestos de trabajo que vienen de la mano de las nuevas tecnologías, la educación aplicada a lo que nosotros producimos en nuestra región, la cultura, lo que traen las nuevas inversiones en el taller ferroviario y la posibilidad de que le agreguemos empresas que fabriquen autopartes para el ferrocarril, etc. Es momento de ponernos en acción con este y otros temas, pero depende de la voluntad y el trabajo de todos los actores sociales. Es fundamental contar con una Municipalidad moderna y ágil, que dé respuestas a los reclamos de los y las ciudadanas y que trabaje en equipo con las distintas instituciones".

Para finalizar, el concejal socialista hizo un análisis; "Entendemos la situación actual, se hace difícil hablar de candidaturas y campañas políticas, pero los tiempos del cronograma electoral apremia y nosotros los socialistas, que vamos a ir por el Frente Progresista, creemos firmemente que es el momento en que debemos comenzar a darnos el debate sobre qué ciudad queremos y quienes pueden representarnos mejor en esas ideas en la lista de candidatos a concejales que elijamos, pero siempre conversando con la gente. Esta tarea no es solo con miras a esta elección, sino también pensando en 2023, donde nuestro partido quiere ser protagonista en la lucha por la Intendencia. Creemos indispensable aportar ideas y proyectos que signifiquen un cambio real de nuestra ciudad ya que hay cosas que vemos que deben mejorar urgentemente. Es tiempo de un recambio generacional, hay que oxigenar la política de la ciudad con caras e ideas nuevas, la pelota está en nuestro campo, es el desafió de esta nueva camada dirigencial. Por eso estamos trabajando sobre esta nueva realidad, los distintos reclamos de las y los habitantes de San Cristóbal y entender que discutir sobre lo que fue, nos parece innecesario, creemos más importante pensar y construir el cambio real de lo que se viene, concluyó Capovilla.