Firma de convenios de la Secretaría de Niñez con municipios y comunas

La Secretaría de Niñez y Adolescencia de la provincia de Santa Fe estuvo en la cabecera departamental realizando la firma de convenios denominados Servicio Local de Niñez. Se trata de un aporte del gobierno provincial para que cada municipio y comuna de la región constituya un equipo interdisciplinario para abordar los casos de niños, niñas y adolescentes.

Fueron varias las comunas del departamento que participaron y que no tenían este convenio, entonces la idea es que cada localidad pueda contar con un equipo de profesionales para atender distintas situaciones vinculadas a los niños y jóvenes.

“Hace un año cuando llegamos había 240 de estos convenios, la decisión del gobierno provincial es que cada municipio de nuestra provincia tenga este convenio y los profesionales para abordar las distintas problemáticas. Nosotros hacemos un mínimo aporte pero que también nos obliga a un aporte técnico a trabajar de manera conjunta con nuestros equipos”, explicó la Secretaria Patricia Chialvo.

A partir de hoy ya se puede comenzar a trabajar en todas las situaciones que surjan, atendiendo cada caso en particular y resguardando a las personas involucradas en las mismas. Al estar estos fortalecidos estos municipios y las comunas se pueden detectar más temprano las situaciones para prevenirlas y abordarlas lo antes posible.

Con respecto a la pandemia y a las instituciones que reciben a los niños y niñas que que hoy no pueden hacerlo, todavía no se sabe cuándo podrán retomar las actividades.

“Los chicos cuentan lo que les pasa cuando están en espacios públicos sobre todo en las escuelas, en los clubes o cuando van a los centros de salud, al no estar concurriendo cuando llegan ya están en situaciones muy graves, por eso para nosotros es importante que las comunas estén preparas para recibir estas situaciones, preparadas y que las medidas que tengamos que tomar sean tan graves que signifiquen llevarlo al chico y separarlo de su familia”, indicó Patricia.

Al ser consultada sobre la vacunación al personal que trabaja justamente con niños, niñas y adolescentes, la secretaria manifestó que “estamos atrasados en la vacunación, hemos hecho los pedidos y presentaciones al Ministerio de Salud, el Ministerio establece un cronograma de vacunación que depende de los criterios que van estableciendo. Entendemos que ahora se está avanzando un poco más al haber terminado con personal de salud, con la policía, con los docentes y estamos recibiendo noticias de que se está convocando a la gente a vacunarse, en estas últimas semanas se ha acelerado bastante y entre junio y julio esto va a poder estar avanzado mucho más”.