Interpelación a Sukerman en Diputados: Cruces políticos por la vacunación

"No hubo, no hay, ni habrá vacunatorios Vip en la provincia de Santa Fe" reiteró dentro del recinto de la Cámara de Diputados el ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Roberto Sukerman. El concepto que instaló antes de la interpelación, al convocar a una conferencia de prensa frente a la Legislatura momentos antes de la cita legislativa, lo repitió todas las veces que desde las bancadas de la oposición insistieron con la vacunación del saliente vicepresidente de la EPE, Alberto Joaquín en febrero último en el hospital Eva Perón de Granadero Baigorria. Pero el ministro tampoco tuvo respuestas certeras sobre quién autorizó esa vacunación donde además lo hizo como agente de salud. "El sumario interno ordenado por el Ministerio de Salud el 21 de mayo ya está en manos de Fiscalía de Estado" precisó para señalar que se actuará de manera similar a lo hecho en el hospital central de Reconquista.

La cita parlamentaria se extendió durante 4 horas y 18 minutos donde hubo reproches opositores y fuertes apoyo a Sukerman de la bancada justicialista. "Me alegra que la bancada que no apoyó la interpelación al ministro ahora venga y aporte. Vieron que era un problema político" les señaló el socialista Joaquín Blanco. "La oposición apuesta al fracaso del proceso de vacunación para la campaña" le contestó el justicialista Leandro Busatto.

Fueron en la parte final. Antes, Sukerman fue con un libreto bien aprendido, quejoso de que allí debía estar su par de Salud, Sonia Martorano. "(Omar) Perotti no generó un plan de vacunación para funcionarios políticos" insistió para señalar la cantidad de integrantes del gabinete que tuvieron Covid y que esperaron su turno para ser vacunados con la sola excepción de la titular de Salud. El ministro volvió a defender la vacunación allá en enero del intendente de Rosario, Pablo Javkin, como muestra de confianza a la población pero no dejó de marcar cierta morosidad de la Municipalidad de Rosario de remitir al Ministerio Público de la Acusación parte de la documentación requerida por el robo de 100 vacunas. "El viernes pasado fue toca la documentación" acotó luego Ariel Bermúdez (Creo).

"Rescato la labor de los comités de emergencia, la tarea de los ex ministros (Miguel) Cappiello y (Andrea) Uboldi en los comités de crisis. Nunca pretendimos monopolizar ni ocultar nada. Hubo flujo de información permanente ante la dirigencia y los medios", les señaló. "Nunca vimos como una afrenta la ley para comprar vacunas", aseguró al inicio de la reunión donde indicó que toda denuncia sobre supuestas irregularidades en el proceso de vacunación se investigó.

Cuestionó que le preguntaran si el Tribunal de Cuentas controlaba el proceso de vacunación y señaló que es la Sindicatura la que releva el tema aunque luego Blanco le aclaró que no se tiene en ese órgano de control un relevamiento de las personas vacunadas sino del número de dosis aplicadas. "Se cometieron errores, debe haber situaciones que nosotros no sabemos. Somos receptivos de denuncias de las pruebas que se tenga", dijo. Puso como ejemplo el caso de un funcionario de Producción que fue a una fiesta en pleno aislamiento y el que se anticipó a la fila por la vacuna. "Vamos a actuar con el todo el rigor de la ley" aunque luego aclaró que no hay todavía denuncia penal alguna hecha por el gobierno provincial sobre la temática.

"Las vacunas han sido escasas y hemos tratando de administrarla de la mejor manera, tratando de ponernos al día" y ante una pregunta concreta sobre si Soledad Guerrero es la responsable de la distribución de vacunas en la provincia les aseguró que esa distribución se hace siguiente parámetros. "No hay discriminación" repitió ante varios planteos de legisladores del interior.

"Llevamos una hora y 23 minutos y no puedo saber qué pasó en Granadero Baigorria. Por qué se vacunó Joaquín?" le hizo notar Carlos Del Frade (Frente Social y Popular). "No puedo mentir o dar información que no tengo. Hay una investigación. Hay versiones, entrecruzamientos, internas. No voy a hacer crítica a la persona que hizo la denuncia, porqué se supo recién en mayo" respondió el ministro.

"¿Cuántas denuncias fueron detectadas por los mecanismos de control del gobierno” le preguntó el radical Maximiliano Pullaro reprochando que sean los jefes de samcos los responsables finales de las irregularidades? Después el ministro aclaró que las vacunas aplicadas a personal de PAMI y de Anses fueron ordenadas por el gobierno nacional.

Sukerman no descartó que en próximas semanas haya vacunatorios libres para los ciudadanos que deseen vacunarse. Tuvo planteos de legisladoras del interior por la falta de personal para la vacunación, el desborde del sistema sanitario y los gastos de salud que deben hacerse cargo los municipios y las comunas.

Inscriptos

Sukerman informó que al domingo se habían inscripto en el registro web de la provincia 1.751.036 personas para vacunarse, número que creció cuando se habilitó anotarse a los menores de 60 años. Señaló que la inmunidad de rebaño se adquiere con el 60% de la población vacunada, cifra que significa 1.620.000 personas.

Noticia de: El Litoral (www.ellitoral.com)