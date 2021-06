Martorano dijo que se están otorgando 40 mil turnos diarios

Estábamos revisando un poco el proceso y la historia del 29 de diciembre, cuando nos faltaban brazos porque nos costaba colocar las primeras dosis. Tímidamente comenzamos con 20 mil turnos, hoy estamos en 40 mil turnos diarios”, explicó Martorano.

“Esta semana –continuó-, ya se otorgaron 180 mil turnos y continuamos a la espera de más dosis para seguir aumentando la cantidad de personas inoculadas.

La ministra también destacó el operativo que se realiza para inocular con la segunda dosis de Sputnik V, ya que “con las bajas temperaturas se realiza la vacunación en los automóviles para las personas mayores con el fin de que estén resguardadas”.

Avances en la vacunación

Más adelante, Martorano explicó que se colocaron más de 1,3 millones de dosis de las cuales 1,1 millones son primeras dosis. “Tenemos que plantearnos metas cortas en tiempos tan acuciantes porque estamos transcurriendo una pandemia histórica. Por eso, lo inicial es llegar al 40%, no es inmunidad rebaño y no estamos tan lejos a este ritmo de vacunación”, agregó. Para ello, la ministra destacó los encuentros y reuniones para mejorar la logística.

Asimismo, la titular de la cartera sanitaria evaluó también las restricciones y los resultados que se pueden evaluar de las mismas. “A mí me hubiera gustado que fuera un poco más. Esos 9 días fueron importantes en términos de adhesión, debemos seguir cuidándonos, pero bajamos la positividad de los testeos. Una de las bases es justamente testear mucho y generar diagnósticos rápidos para realizar los aislamientos y establecer los bloqueos”.

Por último, Martorano remarcó que “la ocupación de camas está por encima del 80%” por lo que solicitó que “continuemos extremando los cuidados”.