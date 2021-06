El nuevo edificio del Registro Civil cada vez más cerca

Este viernes se dio un paso más para que el Registro Civil de San Cristóbal se pueda mudar de edificio. Sabido es el deterioro en la infraestructura del actual lugar donde funciona la dependencia Provincial, allí pegado a URXIII, donde hace años la comunidad sancristobalense comenzó a poner el ojo en su mal estado de conservación y a reclamar por mejoras en el sector. Hace unos meses atrás se confirmó que el ahora ex edificio del Juzgado Correccional, en Alvear al 600, sería el nuevo destino de las reparticiones del Registro, ANSES y PAMI, y en el día de la fecha se comenzó a elaborar el proyecto para su mudanza.

El Gobierno provincial convocó a Milena Venetz y Fabián García, una empresa de la ciudad dedicada al rubro construcción, para recabar datos de los arreglos futuros que se deben hacer y así poder convocar a un concurso de precios o licitación. La arquitecta y el gasista matriculado hicieron el recorrido, tomaron apuntes y fotos y comenzarán a trabajar en el ante proyecto que será presentado al gobierno provincial. Los profesionales estuvieron acompañados de Luisina Giovannini, el subsecretario de Riesgos del Trabajo, Julián Alloatti, los concejales del PJ Carolina Morel y Claudio Gaineddu, la encargada del Registro Civil San Cristóbal, Sandra Sánchez.

“Estamos muy contentos porque parece que empieza a cumplirse el sueño de muchos, hemos logrado este comodato con la Corte Suprema de Justicia luego del traslado al Tribunal y hacer efectivo el traslado, a este edificio, del Registro Civil. Hace 29 años que están en el mismo lugar y varios años que se viene pidiendo un nuevo lugar para los trabajadores y la gente”, indicó Luisina Giovannini, quién además agregó que “encontramos instalaciones muy amplias, lo que hará posible la proyección para que otras entidades nacionales y provinciales también tengan su lugar aquí y brindar comodidad a la gente. Para nosotros, luego de todas las gestiones que se han realizado, las intervenciones que hemos tenido explicando las necesidades de la instalación del Registro Civil en pleno centro de la ciudad de San Cristóbal, consideramos a este como un logro muy grande en 17 meses de gestión de este gobierno provincial que ha puesto la mirada en la demanda que teníamos, no vendiendo solo un cartel, pero sí con acciones concretas”.

A su turno Carolina Morel, concejal de la ciudad, dijo que “hay que ir paso a paso. A fines del año pasado presentamos un proyecto donde se solicitaba este edifico para el traslado de estas dependencias, todo surgió de las charlas con las trabajadoras del Registro que vienen desempeñando sus funciones en un edificio que es hostil, donde la gente que tienen que hacer sus trámites tiene que travesar lugares en condiciones poco adecuadas, por eso insistimos y tuvimos respuestas casi inmediatas. Gaineddu, el otro autor del proyecto, explicó se está “pensando en una primera etapa para dar inmediatez a la solución, hay que mejorar la calidad de atención de nuestros ciudadanos. Esto muestra el compromiso del gobernador Perotti y su equipo de trabajo, eso marca a las claras cuáles son las intenciones”.

Sandra Sánchez, “la dueña de la casa” si haríamos una comparativa por los años que lleva trabajando dentro del Registro Civil, definió a esta situación como “una alegría muy grande, no pensábamos que se le iba a dar respuesta tan pronta a un tema que venimos pidiendo desde hace mucho tiempo, queremos un lugar acorde a las tareas que nosotros realizamos, no solamente por nosotros sino también por los ciudadanos que concurren al Registro, hay que tener en cuenta que desde el momento que nacen hasta el momento que nos dejan las personas depende de nosotros, y no es bueno trabajar en las condiciones que estamos trabajando. No damos una buena imagen de esa manera, la gente y nosotros estamos contado los días para la mudanza.

Vuelve Perotti a la ciudad

Este martes se licitarán dos importantes obras para san Cristóbal, una tiene que ver con la construcción de 22 viviendas y la otra los 23km restantes de la ruta 39 hasta llegar a la ruta 2. En este contexto, Julián Alloatti expresó; “estamos contentos por lo que hacemos, ser parte de este gobierno provincial que encabeza Perotti nos tiene a todos orgullosos porque obra que se anuncia obra que se hace, y eso sucede porque está el dinero para hacerlo, y eso habla con la austeridad con la que ha gobernador en estos 15 meses Perotti y así poder tener los recursos que necesita toda la provincia, no solo las grandes ciudades donde seguramente están los mayores caudales de votos, sino a toda la provincia en general. Que Perotti venga por 5 vez al departamento a anunciar obras emblemáticas como las cloacas en Arrufo, las viviendas en Ceres y otros lugares, pavimentar la ruta 39 que es una propuesta histórica, ¿quién no ha hablado de la pavimentación de la 39?, todos, y este gobernador en 15 meses lo ha realizado cuando otras fuerzas políticas tuvieron la posibilidad de hacerlo pero decidieron poner los fondos en Rosario o en Santa Fe y se olvidaron de norte, pero los tenemos que escuchar pidiendo por las repavimentaciones de las rutas, parecería que se olvidan que gobernador la provincias de santa Fe 12 años y hacían asfalto que, cuando arrancabas un camino y está llegando a su finalización, donde se había empezado la obra ya estaba roto. Las obras que encara Perotti se hacen como se tienen que hacer, la pavimentación de la ruta 2 y 39, la repavimentación de la 13 son obras importantes para interconectar a la provincia y generar arraigo en las localidades del norte, por eso nos identificamos con la frase que mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar”, sentenció el subsecretario de Riesgos del Trabajo.