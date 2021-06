“No nos estamos peleando, nos estamos reproduciendo”

Mediados de junio parece haber dado un respiro al armado estratégico de listas. Más allá de que hace unos días atrás alguno de los sectores mandó a “encuestar”, no se sabe quienes fueron ni cuales fueron esos resultados (al menos de manera oficial, mucho se comenta pero poco se conoce), hoy, la diagramación, entró en un impasse, y nosotros aprovechamos para hablar con el concejal Claudio Gaineddu, qui{en no participar{a de manera directa en las elecciones, pero que s{i se ha mostrado del lado de Morel, su compañera de banca y ladera desde hace casi dos años, más allá que más arriba cada uno responde a distintos actores o dirigentes, como lo señala y lo reconoce el propio Claudio; “Nosotros pertenecemos a un espacio, yo de Agustín Rossi, la corriente de las militancias a nivel nacional y provincial, Carolina siempre trabajando con Marcos Cleri. A nivel provincial estamos trabajando con Perotti desde hace dos años, desde que comenzó la campaña: nosotros éramos la lista oficial de Perotti. Somos muy responsables de los espacios de los compañeros y porque tenemos esa experiencia con Caro que nos permite y nos tienen confianza como para poder armar lo que nosotros pretendemos que sea lo mejor para el PJ de San Cristóbal, es un buen momento para el PJ en San Cristóbal”.

Sobre si para él es un momento de tranquilidad por no tener que participar de la contienda electoral que se acerca, Gaineddu sentenció que “nunca tenemos tranquilidad trabajando en política. Desde el Concejo junto a Carolina hace dos años que estamos trabajando denodadamente, prácticamente no tuvimos descanso de la campaña de 2019. Finalizada la misma asumimos y comenzó la pandemia, el trabajo dentro del Concejo no es fácil siendo minoría como somos y eso nos da un ejercicio para encarar junto a la experiencia que tenemos en política de hace muchos años también nos da la capacidad de ver y frenar la pelota con respecto al armado, viendo a los compañeros desarrollarse como corresponde”.

Sabido es que dentro del justicialismo hay varios candidatos posibles. Julio Juárez sería hoy quien enfrente de manera directa a Morel en las internas del PJ, lo que motivó a Gianeddu a contar que les “pone felices y contentos que los compañeros decidan participar, estamos contentos que se mueva el peronismo. Como se decía siempre: cuando más se pelean más se reproducen. Esta situación que aparentan una confrontación no es más que el reacomodamiento de los zapallos en el carro que ya está funcionando porque tenemos la provincia y la nación. Cada uno busca su lugar, soy un amigable componedor. Tratamos de buscar la unidad, de generar una lista en conjunto independientemente de compañeros que se lanzan. Siempre está la posibilidad de armar y centrarnos en una sola lista y si no es una serán dos o tres, pero siempre con el consenso de trabajar juntos al final”.

¿Morel candidata?

Políticamente, hoy Gaineddu es quien más cerca está y más convive con Morel, porque mejor fuente que el edil para confirmar o descartar su candidatura no hay, aunque en esta ocasión no haya habido una respuesta concreta; “en el caso de que Carolina sea candidata, nosotros tenemos un proyecto que iniciamos a fines del 2018 cuando decidimos participar de las elecciones, de las cuales ganamos por amplio margen la interna. El proyecto político que tenemos nos incluye a ambos y a un montón de protagonista, somos parte del mismo proyecto y de ese peronismo comprometido con la sociedad, ese peronismo que le gusta estar siempre al lado de la gente y de su pueblo combatiendo cuerpo a cuerpo”.

“El que gana conduce y el que pierde acompaña es uno de los hitos del peronismo, a veces se cumple a veces no, vamos a ser sinceros, no todo el mundo está dispuesto a poner la cara por otro, si fuera hoy no si habría interna, sí sé que hay sectores determinados que están dispuestos a trabajar. Dejame que me quede con la idea de que somos mucho trabajando por una misma causa y una misma razón”.

Pensando en el 2023

Desde el peronismo saben que estas elecciones son mucho más que elecciones a concejales, desde el sector entienden que, imponiéndose en las mismas, abren muchas puertas para el 2023 y la Intendencia. “Estaba hablando con un compañero de Mendoza, que es periodista, que le gusta y conoce mucho de política. Y me decía que son elecciones que son coyunturales a nivel nacional a nivel provincial y sobre todo a nivel local. Sin duda estas elecciones van a marcar un hito, o deberían marcar un hito en la historia de San Cristóbal. Nosotros estamos convencidos que es el momento propicio. El campo de juego se ha comprometido, nosotros tenemos naturalmente varias líneas, cosa que, no había pasado dentro de lo que es el frente que ahora no es más frente, o que es casi un frente, o que es un frente de frente. Como no sabemos qué es, la gente se confunde un poquito. Teniendo en cuenta que el radicalismo, que estaba con el socialismo, que eran minoritarios, creo que el socialismo se los fagocitó al radicalismo y ahora va a ocurrir otra vez lo mismo con el PRO que dentro de cambiemos se va a fagocitar al radicalismo, así que, yo lamento por el radicalismo: partido centenario que se genere estas cosas para su gente. Creo que senadores y diputados, como siempre va a haber un acuerdo, tendremos lista de consenso, y abajo vamos a jugar cada uno con su librito y no va haber inconveniente, cada uno va a liberar va a trabajar con lo que cree correspondiente, estamos acostumbrados”, pensó y contó Gaineddu ante El Departamental.

Martino y Sartín en la escena política

En caso de confirmarse todas las candidaturas que se prevén (Martino lo confirmó en nuestra edición pasada), varios pesos pesados de la política participarán del acto eleccionario este año. Gaineddu, respondiendo a este planteo, analizó a Martino y Sartín, siendo muy duro con el ex Intendente de la ciudad. “Yo festejo que personas o dirigentes como Edgardo vuelvan al ruedo para que la gente conozca y sepa bien que es lo que no se debe hacer en política. Bienvenido Edgardo al ruedo y creo que no es el momento para que Edgardo Martino sea candidato. Ya ha demostrado que ni como diputado. ni como intendente. ni como concejal hizo nada por San Cristóbal. Lamentablemente no ha creado un puesto de trabajo, se pasó pintando las veredas y cordones, poniendo florcitas, eso es todo lo que hizo en todos los puestos que hubo”.

Con el actual concejal de Cambiemos fue más benévolo. “La posición de Sartín creo que es entendible, tiene que ir, debe ir, sino es espacio queda acéfalo, este es el momento indicado para que vaya. Nada se puede descartar, no se cómo van a hacer con el armado interno de Cambiemos, tampoco sé que es lo que hará el socialismo puro en San Cristóbal, deberían armar, generar una lista y competir, no perder espacio. Es muy importante que cada espacio tenga su referencia”.