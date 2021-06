Para Dupouy “No habrá ayudas provinciales, ni tampoco grandes anuncios, Ceres «tendrá que arreglárselas sola»

Lo que quedó claro es que Ceres «aparte de esas dos obras, no tendrá ningún tipo de ayudas, o de programas, o grandes anuncios en los meses venideros» así lo manifestaron dentro del Gabinete de la Intendente Alejandra Dupouy a este diario digital.

El Gobierno de la Ciudad sabe que «nadie hará nada por Ceres, si no es la propia gestión municipal la que termine haciendo obras con fondos propios».

Hubo un anuncio de la Intendente en los últimos días, Alejandra Dupouy dijo en Máxima FM «nos confirmaron que se aportarán fondos para construir 16 cuadras de ripio, cordón cuenta». Un aporte provincial dentro del marco del popular Plan Incluir». Pero «sabemos que no habrá más nada, y no es porque nos hayamos demorado en la presentación de proyectos, tenemos varios, pero nos duele que no se aprueben las 13 viviendas sociales con la necesidad que tenemos en Ceres, más que cualquier otra localidad y ciudad del departamento».

Los funcionarios locales que pueden tener acceso al Gobierno provincial, concejales, dirigentes de la segunda y tercera línea, que trabajan bajo el comando de la secretaria de gestión pública Giovaninni, ya no esconden el panorama que vendrá, «se van a firmar convenios, se inaugurarán las obras que están en marcha y con eso el Gobierno provincial demostrará su presencia en la ciudad» avisan.

Mientras tanto, y sabiendo que las «0bras van para otros lugares del departamento» y que «esas gestiones han podido avanzar de acuerdo al proyecto político de Giovaninni y de la provincia en el departamento, entendemos que Ceres no tenga chances de obtener obras» manifestó uno de los allegados y referentes políticos de la Intendente local.

Por este motivo, Ceres avanzará en lo que resta del año con «construir el CPC; antes de terminar el año vamos a cerrar la primera etapa de la obra. Inauguraremos en los próximos días el nuevo Centro de Atención Ciudadana, un sector que mejorará la calidad de atención al público. Vamos a avanzar con visto bueno de los vecinos, en obras de calles con ripio, cordón cuneta y la iluminación Led en distintas arterias por gestión del Senador Michlig».

El Gobierno de la ciudad sabe dos cosas, «la confianza que ha depositado el vecino en el pago de los tributos en tiempo y forma es incondicional. Es extraordinario el apoyo del vecino por eso podemos avanzar en obras que mejoren su calidad de vida». La segunda, «sabíamos que Ceres no iba a contar con apoyo de la provincia, nos vinimos dando cuenta con las gestiones hechas y que no se han respondido. Aparte hay claras demostraciones, miren el mapa de obras de la provincia del departamento, adonde apuntan, y quienes se quedaron afuera».

Igualmente, en las encuestas conocidas en las últimas horas, hay un amplio respaldo a la Intendente Dupouy y su gestión, «tal vez eso molesta y se buscarán hacer campaña fuerte en las otras localidades. Esto es político, así hay que entenderlo, y cuando haya que rendir cuenta, cada uno sabrá que mostrar y que decir» manifestó uno de los asesores de la Intendente.

Fuente Ceres Ciudad