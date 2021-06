Para Juárez “es el momento de un recambio generacional” 

Otro de los que era en su momento número puesto si las listas hubiesen cerrado según lo estipulado en un primer momento, era Julio Juárez. Matías, como lo conocen algunos, estaba dispuesto a pelearle la interna a Morel frente a frente, a principios de junio tenía un principio de acuerdo con el sector “Volver a Perón” que había llamado a unidad del justicialismo y habrían elegido a Juárez como su candidato, con otros sectores encolumnados detrás de él, pero en estos tiempos de armados hay que volver a reorganizar los esquemas y ver que queda, que se suma y que se va, sea cual sea el frente político.

Sin vueltas, y de entrada, Julio considera la posibilidad de ser candidato. “En primer lugar siempre con la intención de sumar para San Cristóbal y dentro de esas posibilidades de sumar para mi ciudad y de poder aportar mi grano de arena para que crezca San Cristóbal, creemos que hoy es una buena posibilidad de que podamos encabezar una lista, tenemos esa intención, tenemos esas ganas desde un grupo de jóvenes que estamos trabajando hace tiempo, especialmente en lo social y un grupo de compañeros de trabajo y de militancia en el sindicato y también apoyado por compañeros de otros gremios, creemos que sería un linda oportunidad y tenemos un lindo proyecto como para proponerles a los vecinos”.

Luego de “acompañar” en otras oportunidades, Juárez piensa que llegó su momento de estar al frente de una lista. “Más que mi momento creo que es el momento de un recambio generacional en San Cristóbal, un cambio dirigencial, es hora de que un montón de dirigentes que estamos trabajando hace algunos años en asociaciones, sindicatos, clubes, participando de manera activa en otras organizaciones y que estamos aportando desde otro lugar empecemos a buscar otros espacios, creo que el concejo es un buen espacio para empezar a armar un proyecto de ciudad que supere y que pueda tener un nuevo renacer”.

Apuntando a la oposición y el frente que gobierna la ciudad, el delegado gremial considera que “hace 22 años está un grupo político que creemos que ya tiene un tope, un determinado desgaste en la gestión publica y es necesario una renovación, no solamente generacional sino también en la forma de hacer política. Necesitamos una política mucho más fresca, que trabaje mucho más fuerte y fortalezca las instituciones intermedias, las vecinales se deben fortalecer, los clubes se deben fortalecer y no solamente a través de subsidios sino que a través de una acción continua por parte del municipio donde los promueva. Lo que detectamos por ejemplo que muchas vecinales no tienen locales propios, no tienen lugares donde reunirse, eso es algo que tenemos que pensar en un San Cristóbal, en un recambio, en una renovación dirigencial, tenemos que pensar que San Cristóbal necesita romper con la estructura que hace 22 años promueve el oficialismo, donde el asistencialismo que tenemos en muchos sectores de la sociedad sobre todo en los que mayores carencias tienen debemos darle una vuelta de rosca, otro cambio, tenemos que pensar que si bien hoy por la pandemia que estamos atravesando debemos asistir a las familias que están económicamente más golpeadas, tenemos que pensar una forma y una manera de poder dar las herramientas necesarias para que ellos puedan ser su propio vehículo para que tengan su propia salida laboral y unidades productivas” y sobre la manera que él tendría de gestionar o legislar, piensa que lo conveniente es que “nosotros tenemos que brindarles la materia prima, las herramientas, las capacitaciones necesarias para que esos productos artesanales que están realizando se transforme lentamente en una producción mucho más profesional, brindarles las herramientas necesarias y el municipio creemos que tiene que tener un rol fundamental en este modelo socio productivo que proponemos que es un modelo que lo llamamos pirámide invertida, donde nosotros no creemos en profecías mesiánicas, donde va a venir una empresa, va a venir alguien y nos va a dar 500 o 1000 puestos de trabajo y San Cristóbal va a volver a ser el San Cristóbal de los años ’70, no, tenemos que empezar a fortalecer los micro emprendimientos que se encuentran dentro de los barrios que ya se están realizando. Hay muchos emprendimientos de herrería, gente que está haciendo panificación, gente que está trabajando en carpintería, en eco ladrillos y le falta ese incentivo económico, esas herramientas para poner en marcha esa unidad productiva y generar ese trabajo que tanto necesita San Cristóbal, entonces nosotros proponemos un municipio en primer lugar desde el concejo y luego armar un proyecto de gobierno de ciudad que vaya en esa dirección, en alentar a las unidades productivas, en fortalecerlas para que el desarrollo de San Cristóbal sea igualitario y sobre todo más justo”.

En el inicio de la nota Juárez claramente habla del recambio generacional pero después opina del frente opositor, por eso le consultamos si piensa que el recambio también se debe dar dentro del justicialismo. “El recambio a lo mejor uno hace hincapié en la oposición porque es donde encuentra las mayores diferencias, pero el recambio se debe dar de forma natural no solamente dentro de la oposición sino dentro del oficialismo. Uno hace referencia porque es donde mayores diferencias ideológicas y la renovación en un proyecto que hace 22 años es natural que se necesite un recambio en un gobierno que tiene más de dos décadas, donde es totalmente comprensible que nosotros los jóvenes dirigentes intentemos proponer algo distinto, algo que consideramos que es superador, después la sociedad y los vecinos elegirá y decidirá si lo que proponemos les gusta y si es superador o no a lo que tiene el municipio”.

“Nosotros lo que le proponemos a la gente es que, a partir de nuestro trabajo, de nuestro compromiso social que nos dé la oportunidad de armar un proyecto que gobierne la ciudad. En cuanto a la renovación dentro de las filas del justicialismo eso son cuestiones de estrategias mas electorales porque no se puede ver las cuestiones del justicialismo en los últimos 20 años porque no ha tenido la posibilidad de gobernar y lo que pueda haber hecho o no desde el concejo el justicialismo tiene una cierta limitación. La gente ya conoce algunos candidatos a concejales dentro del justicialismo porque hace muchos años que está y eso también lo valoras”.

Por último, para Juárez, los pilares pasan por “lo social y desde lo productivo y sobre todo pensando en que San Cristóbal hoy está pidiendo a sus dirigentes algo superador, creo que la convocatoria tiene que ser amplia, donde nosotros entendemos que el justicialismo y yo como peronista el peronismo es un factor importantísimo y es el conductor de la oposición pero no puede ser el único protagonista de la oposición en San Cristóbal, se tiene que hacer un frente amplio, convocar a todos los vecinos y ciudadanos que quieran algo distinto, superador y ahí también es una base muy grande de nuestra propuesta”.