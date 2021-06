"Esta obra está garantizada, contamos con los recursos"

Es un día de alegría para los sancristobalenses y los crespenses, yo soy de Crespo, hemos luchado desde siempre, desde que estamos en la actividad pública por esta obra.

Primero como presidente comunal y ahora en otro lugar de la función pública. Nos tocó a nosotros y a mí personalmente como Administrador de Vialidad llevar adelante las licitaciones para terminar esta ruta, es una alegría enorme. Hicimos hace unos meses la licitación de los 31 km que van desde el puente del Rio Salado hasta la ruta 92 s que va a Saralegui. Cuando terminamos la licitación, el gobernador nos pidió que fuera rápido para poder licitar los 23 km restantes, desde la ruta 92 hasta la ruta 2, 54 km de ruta que se harán apenas 1 año y medio de asumido con todas las dificultades de este tiempo, con la pandemia y la parte económica. Es importante destacar que cada obra que licitamos contamos con los recursos para ejecutarlos, esta obra está garantizada. No es que es un sueño, una ilusión o un deseo y que dependemos de un financiamiento externo, contamos con los recursos. Ya hay máquinas trabajando, topadoras, retroexcavadoras preparando la traza. Estimamos que en una año y pico contaremos con esta unión tan importante, que comunica directamente con los ciudadanos de San Cristóbal y con toda la región. Es una ruta muy utilizada por el turismo, por la producción, recordemos que tenemos una industria láctea en Crespo que adquiere la materia prima en esta zona y tienen que alargar camino».

Licitaciones: Compre santafesino

«Las empresas que no son de la provincia de Santa fe tienen una desventaja de un 5% sobre el precio total, pero aun estando dentro del 5% y no superando el 8% la empresa local tiene la opción de mejorar la oferta hasta el precio que cotice una empresa que no es de Santa Fe. Nosotros hacemos valer lo que dice la ley. Cuando hay dos o tres empresas que cotizan muy parejo se les solicita un mejoramiento de oferta» detalló Ceschi.

Repavimentación de rutas

Si bien la inversión es importante en la repavimentación cabe destacar que no está incluida la ruta 13. «En repavimentaciones y reparaciones de rutas estamos haciendo una inversión de más de 3.700 millones de pesos en la provincia, y se realizan de acuerdo a los relevamientos que realiza el personal técnico de vialidad, no lo decide el Administrador de Vialidad, nos basamos en los que nos dicen los ingenieros. En esta etapa la licitación que hacemos de repavimentación supera los 1.ooo millones de pesos y son 36 km, se licita por metro cuadrado, y hay veces que se modifican algunos tramos» confirmó Ceschi.