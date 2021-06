El gerente de Ganaderos de Ceres, Ingeniero Javier Caporgno, destacó que «esperamos la letra del plan ganadero. Esperemos que sea una buena posibilidad de incentivar al sector, porque no va a haber carne, ni para exportar ni consumo interno» dijo.

Javier Caporgno: «El precio de la carne se puede estabilizar, pero no va a bajar»

En el día de ayer, el estado nacional se reunió con los referentes del sector cárnico y planteó condiciones para avanzar en la liberación de la exportación de carnes, «liberaron el cupo hasta el 50%. Es decir, si hasta antes de las restricciones exportábamos 1 millón de kilos, ahora se podrá exportar medio millón. Esa medida ya genera 3.500 millones de dólares menos de ingreso al país» sostuvo Caporgno.

Quien además sostuvo que «el problema empieza a ser la oferta de carne, si el ganadero no aumenta los feed lot, va a faltar carne. Si no hay oferta, es probable que la demanda no encuentre lo que busca, y si lo encuentra será caro. Por eso es fundamental que haya un programa ganadero que permita incrementar la producción que el gobierno quiere hacer crecer de 3.5 millones de cabezas a 5 millones. Por ahora es poco promisorio el panorama» dijo el Gerente de la firma Ganaderos de Ceres.

Los cortes que el gobierno le pone precio tope son «para las grandes urbes, acá en Ceres no se van a ver. Los frigoríficos consensuaron incrementar la cantidad de carnes destinada al consumo interno con esos precios. Pero no es para el interior. A lo sumo que vuelvan los camiones de carne para todos. Los precios no van a bajar, eso es difícil, se podrán estancar con estas medidas, pero bajar seguramente no».



Fuente Ceres Ciudad