Marcelo González propone la creación de unidades de terapia intensiva para los hospitales de San Cristóbal y Ceres

El legislador Marcelo González detalló a este medio cuáles fueron los proyectos que lo tuvieron como impulsor y que ya fueron aprobados por la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe.

En primer lugar, González contó sobre un proyecto de ley que está pronto a recibir media sanción sobre una comisión bicameral en lo que tiene que ver con los acueductos provinciales creados y a crearse, dentro del cual el legislador solicita que se cree el acueducto del río San Javier para que abastezca de agua a los departamentos San Cristóbal y 9 de Julio.

"Esta presentación es porque no tenemos otra forma de tener agua en cantidad por ser las nuestras aguas duras", explicó el diputado oriundo de la ciudad de San Cristóbal.

Otro de los proyectos refiere al plan de vacunación contra el coronavirus que se está llevando a cabo en la provincia de Santa Fe y el otorgamiento de turnos para la colocación de la vacuna Oxford AstraZeneca. El legislador explicó que existe una cantidad importante de dicha vacuna que se está desaprovechando y que podrían ayudar a que muchas más personas sean inoculadas. Consciente de la situación y de los sobrantes en cada frasco de la vacuna de Oxford que podrían ser aprovechados lo llevaron a la presentación de este proyecto.

"En cada frasco de la vacuna AstraZeneca, que debería tener 10 dosis, vienen entre 11 y 12 dosis para poder utilizarse. El gobierno manda los turnos, manda diez frascos, son 100 turnos, se llegan a los 100 turnos pero a lo mejor le sobra uno o dos frascos enteros. En algunos lugares lo hacen como quieren, pueden hacerlo bien, regular o mal. Nosotros lo que pedimos es que haya un listado de gente en espera para que cuando se van dando esos sobrantes pueda convocarse a la gente para que se vaya a vacunar. Sabemos que hay sobrante en cada frasco y tiene que haber un criterio a quienes tienen que ir colocándole, que no pongan al personal de salud en la situación que tengan que elegir ellos sino que haya un protocolo para esas situaciones", detalló sobre el proyecto que fue aprobado en forma unánime.

En tercer lugar, esta semana González solicitó que el gobierno provincial realice intensivas campañas de concientización para prevenir intoxicaciones con monóxido de carbono. En épocas de bajas temperaturas, aumenta el riesgo de sufrir intoxicaciones por inhalación de monóxido de carbono y es importante explicar a los ciudadanos como evitarlo.

"Este proyecto tiene que ver con la contaminación que se produce por monóxido de carbono. Con estos fríos hay personas que han muerto por inhalación de monóxido por el mal uso del horno, por ejemplo, que no se puede usar para calefaccionar, braseros u otros equipos que están para calefaccionar pero no tienen los controles o no tienen ventilación".

UTI

El último aunque no menos importante, tiene como objetivo la posibilidad de crear Unidades de Terapias Intensivas en los hospitales públicos de las ciudad de San Cristóbal y Ceres, y la creación de los cargos para los profesionales de la salud que se encargan de dichas áreas.

Esto se plantea teniendo en cuenta la necesidad de que existan las UTI en las localidades del noroeste santafesino para afrontar la pandemia, sin tener que depender de trasladar los pacientes a nosocomios de grandes ciudades. El proyecto fue presentado el lunes y será analizado en la Cámara de Diputados.

"El más importante es que se creen a raíz de esta pandemia que no sabemos cuándo va a terminar, probablemente tengamos una tercera ola como en Europa, por todo lo que está pasando que se creen Unidades de Terapia Intensiva como se creó en Vera, que se crearon dos camas, parece poco pero no lo es y que se creen cargos para el personal especializado. Teniendo dos camas en cada lugar es un alivio importante que se produce y esa infraestructura quedará cuando la pandemia pase y que se pueda utilizar en otros casos".

Además de las planificaciones, el diputado González realiza otros trabajos dentro de la Cámara y es el presidente de la Comisión de Agricultura y Ganadería. En relación a esto y junto a sus compañeros tienen reuniones pendientes con senadores y diputados nacionales en búsqueda de un plan estratégico en el tema de los alimentos, como carnes y cereales.

"No está bien que pase que de acuerdo a cada gobierno va cambiando las reglas de juego, necesitamos que se haga un plan integral a largo plazo. Por eso esta semana voy a realizar visitas a frigoríficos que están siendo perjudicados con las medidas de no poder exportar o hacer una exportación reducida de carne", concluyó el legislador.



Fuente: Mirador Provincial