"Mi objetivo es llegar a la intendencia de San Cristóbal"

El actual concejal que cumplirá su mandato en el recinto a fin de año, ya tiene conformada la lista de las personas que lo acompañarán en las próximas elecciones pero todavía no dio a conocer los nombres oficialmente.

En entrevista con El Departamental, Sartín habló sobre la campaña, contó cuáles son sus objetivos, negó una posible alianza con otro partido político y fue muy crítico del trabajo en el Concejo Municipal con sus pares.

“Hace un tiempo que vengo diciendo que voy hacer el candidato para renovar mi banca en el concejo en este año, siempre consultando al grupo, sumando gente nueva que también es importante y, como lo he dicho hace muy poquito tiempo, yo creo que este es el camino hacia la intendencia de San Cristóbal. Es una forma de estar vigente en las redes sociales, en los medios y en la calle junto a la gente. Este contacto con la gente siendo concejal es muy importante para el siguiente paso”.

Ya pensando en los próximos dos años, tanto su objetivo como los integrantes de su equipo de trabajo es “liderar los destinos políticos de San Cristóbal, llegar a la intendencia de San Cristóbal”.

Una de sus metas para lograr su propósito es apostar fuertemente al desarrollo productivo de la ciudad y realizando promesas de campañas que puedan ser concretadas.

“No salir a anunciar en campaña que llega una fábrica de pre moldeado al área industrial, de la cual lamentablemente tenemos poca memoria los sancristobalenses, porque se anunció que venía, tomaba cuarenta empleados y nunca apareció, nos quedamos con el cuento chino de las motos, ahora dicen que van a traer fabricas de otras cosas. San Cristóbal no tiene las condiciones necesarias, si bien hoy tenemos la troncal de gas que pasa por el área industrial pero no tiene ese empuje o alguien formado para salir a ofrecer como ciudad, sí tenemos potencial humano dentro de San Cristóbal, la gente que hoy quiere hacer algo, hay muchas cosas por hacer y emprender y necesita el acompañamiento”.

En cuanto a lo aprendido en su camino como concejal, Sartín contó que en los últimos años cambió totalmente la mirada de cómo son en realidad las cosas según se experiencia.

“Me enseñaron mucho, yo era uno de los que creía que la política era algo que no debía meterme, pero siempre me vivía quejando muchísimo de las cosas que no me gustaban y creo que al haberme involucrado desde adentro las cosas se ven de otra forma, se aprende, se palpa mucho más la realidad en la calle, el estar en contacto con la gente siendo concejal es otra cosa. Me ha enseñado que hay tiempos para todo, me ha enseñado como algunos me querían decir que en lo particular sos una persona y en la política cambia porque en la política vale todo es mentira, o sos buena persona o mala persona en política y en la vida personal y eso no te cambia. Me ha enseñado a utilizar los tiempos porque la verdad que con mi empresa y un montón de emprendimientos que tengo en marcha más la concejalía me lleva tiempo pero le dedico el tiempo que tengo que dedicarle”.

Además, el concejal manifestó que en esta ocasión no había posibilidad de realizar una alianza con alguno de los partidos políticos de la oposición y que Cambiemos es un partido relativamente joven y abierto, en donde participan personas de distintas ideologías.

“Creo que hay jugadores que quieren hacer gol en los dos arcos y es imposible, o sos de un equipo o del otro no podés hacer gol en contra, no era un año para hacer algún tipo de alianza o era lo que yo veía. El frente que está conformado por el socialismo y radicalismo, el socialismo no estaba de acuerdo en formar una alianza con nosotros y tenemos en nuestro partido gente de distinta ideología que está enojado con el peronismo o el radicalismo o el socialismo, hay muchos jugadores de nuestro partido que vienen de otros partidos, desencantada de otros lugares a formar con vos un grupo”.

Ante la consulta sobre por qué los habitantes deberían acompañarlo en las próximas elecciones, el concejal expresó que “dentro de estos casi cuatros años ya demostré mi postura más allá de que algunos quieran hacer creer otra cosa, fui una persona muy crítica, lo volví a demostrar hace unos días cuando hubo que tratar el ejecutado del ejercicio final del 2020, una herramienta que tiene el ejecutivo para poder seguir tramitando ante la provincia ciertos fondos, créditos, subsidios y lo que sea necesario. Hacía rato que estaba en comisión y el oficialismo dijo que tal día necesitaba que se trate, en comisión nadie dijo nada del ejecutado, nadie presentó una queja, el único que presentó algo porque veía que los números no daban fui yo”, indicó entre sus argumentos y agregó otro punto para él importante como que “fui la primer persona en marzo de 2020 cuando salimos a la calle bajo lluvia a asistir a la gente con mercadería, con lo que necesitaba y seguimos asistiendo con la gente que está asilada, que no tiene el trabajo diario o las changas diarias, pero si le hubiésemos dado un poquito más de importancia al desarrollo comercial e industrial de nuestra ciudad todo esto ayuda a que la parte de asistencia social que tiene que realizar el municipio a toda esta gente que hoy lo necesita sea más fácil, porque de dónde salen los fondos para asistir a esa gente, de la gente que produce y paga sus impuestos, del empleado público que paga sus impuestos, del comerciante que paga sus impuestos, del que tiene un mico emprendimiento para que una oficina como acción social pueda seguir prestando la atención que necesita la gente”.