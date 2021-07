López confirmó su candidatura y presentó candidatos a Concejales 

La meta de Romina López es que los vecinos de San Guillermo la acompañen con sus votos en las próximas elecciones para poder seguir siendo intendenta.

La dirigente de Cambiemos hace tiempo que ya tenía la decisión tomada junto con su grupo de trabajo, han firmado la lista y van por la revancha de unas elecciones anteriores que quedaron truncadas y no se pudieron definir. Además, la intendenta confirmó que está cerrada la lista de los concejales que buscarán un lugar en el concejo municipal y la idea obtener dos bancas.

Recordemos que ella queda al frente de la municipalidad tras el fallecimiento de Daniel Martina en 2019, quien era el intendente hasta ese momento. Por ese motivo, López, quien era la actual presidenta del concejo municipal asumió sus funciones interinas según las disposiciones de la ley.

En el año 2020 debían realizarse las elecciones generales para completar el mandato del ex intendente, pero por la pandemia debieron se suspendieron. Sólo se llevaron a cabo las PASO, en donde la candidata de Cambiemos ganó de forma contundente a su oposición. “Cuando pasa el trágico hecho ni yo creía que iba a poder hacerlo, era la antítesis de lo que venía pasando en San Guillermo, era joven, tenía 30 años, mujer, luego el trabajo en equipo y el lindo grupo que se armó. Uno puede hacer una correcta gestión y demostrarme a mí misma y a la gente de que no importa la edad, no importa el sexo, lo que importa son las ganas de trabajar y pensar para San Guillermo. Eso llevó a que hagamos obras que habían quedado postergadas durante muchos años y en menos de dos años nosotros las hicimos y con una pandemia que nos atravesó”.

La intendenta asegura que durante el tiempo que le tocó conducir el municipio de San Guillermo lo hizo de una manera muy positiva y eso estuvo reflejado en las elecciones que no pudieron concretarse y hoy más que nunca desea cerrar ese ciclo electoral. “Es producto de una buena gestión, porque si yo tenía tiempo y hacia una mala gestión me podría haber jugado en contra. El equipo trabajó muy bien, nos atravesó una pandemia en todo este tiempo y podría haber sido muy difícil gobernar, más no teniendo la legitimidad definitiva de la gente porque lo único que teníamos era unas PASO. Hoy la municipalidad está en orden, de pie, con una gestión consolidada y eso es producto del trabajo en equipo”, manifestó la intendenta.

El camino no fue fácil porque Romina debió reemplazar a Daniel Martina en un momento muy difícil y tuvo que gobernar en un municipio en donde los secretarios de aquel entonces eran de distinto color político, siendo totalmente opositores.

“Había empleados municipales totalmente devastados, pero hay que reconocer el trabajo de los empleados, fue difícil gobernar en esa circunstancia y también Daniel tenía una gestión consolidada, había ganado la elección, venía de muchos años de gestión y yo venía recientemente de perder frente a Luciano Parola. El trabajo en equipo hizo que la gestión perdure y dé sus frutos”.

En la entrevista la intendenta indicó que los principales objetivos que desea llevar adelante en los cuatro años de gestión si es reelecta son el sistema de agua potable y el parque industrial y área de servicios. Son dos proyectos que ya están encaminados y que desea concretarlos.

“Nosotros lo hemos encarado, el proyecto de agua lo tenemos, nos falta empezar a ejecutarlo, pero hemos encontrado muchas veces trabas en el concejo, hoy me encanta como quedó la lista de concejales, apuesto muchísimo a que podamos renovar las dos bancas, a recuperar la mayoría del concejo y que estos dos proyectos se discutan con seriedad el año que viene y no que se pongan trabas. El mensaje nuestro es explicar que todos esos proyectos truncos que tenemos en el ejecutivo es producto de un concejo que un año y medio se dedicó a eso, aprovechando la mayoría opositora nos frenan los proyectos, le pedimos a la gente que acompañe esta gestión, necesitamos volver a tener la mayoría y renovar las dos bancas que estamos poniendo en juego”.

Los candidatos a concejales a los cuales hace referencia López son Fernando y Mirta, quienes encabezan la lista en base a una alianza que está consolidada y esas son las dos bancas que quiere renovar Cambiemos.

En cuanto a los candidatos, la intendenta expresó que “Fernando este último año y medio ha hecho un cambio rotundo en la política, venia de la vida privada, le costaba la política y la pandemia y al ser oficialista hizo que cambie rotundamente y hoy yo lo veo muy político, con muchas ganas, es un gran sostén, me aconseja muchísimo. Y Mirta que ya fue concejal demostró en acción social la capacidad de trabajo que tiene, la vida la castigó muy duro y ese dolor lo transforma en amor y ganas de ayudar a la gente, a cualquier hora está, por eso la elegimos como la mujer que acompaña a Fernando”.

Por último, con respecto a esta “rivalidad política” que tiene ella y su equipo de trabajo con la oposición, es decir, quienes comandan el justicialismo en la ciudad, desea que acabe y que puedan unirse para lograr obras para San Guillermo. “Las puertas de la municipalidad siempre están abiertas, no se acercan, Pablo nuestro secretario de gobierno les manifestó que estamos dispuestos a hacer gestiones en provincia, si las realizan y hacen el contacto bienvenido sea, estamos a disposición. Sigo sintiendo una reticencia por parte de los concejales en venir a charlar o ponerse a disposición de la municipalidad en todos aquellos contactos o gestiones que puedan tener para facilitarnos un montón de proyectos q tenemos trabados como por ejemplo el Plan Incluir del cual presentamos para hacer una extensión de boulevard para conectar Barrio Pueblo Viejo con la ciudad”.

La lista de precandidatos a concejales

Fernando Balsamo

Mirta Giovanini

Emanuel Brondoni

Nancy Pistochini

Marcelo Lione

Eliana Peger.