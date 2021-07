Juárez: “Es hora de que los proyectos políticos dejen de ser personales”

Hay que empezar a pensar en un San Cristóbal post- elecciones, en un proyecto de ciudad donde prime lo colectivo, en un esquema donde la solución a los problemas provenga de los mismos vecinos, una construcción de abajo hacia arriba.

Nos encontramos ante un final de época, atrás quedo el tiempo de los lideres predestinados que nos iban a sacar del estancamiento con su carisma e inteligencia o con su honestidad iban a purificar a la clase política.

Necesitamos una renovación dirigencial. No se trata bajo ningún concepto cambiar un nombre por otro o poner caras jóvenes o nuevas mientras lo que está detrás sigue siendo igual. Se trata de cambiar el paradigma ideológico de nuestra clase dirigencial, de ir más allá de una figura o partido político.

Me refiero a renovar ideas, de la construcción de proyectos políticos que tenga como norte el bienestar de los ciudadanos y no una candidatura para tal o cual elección. Que sean estos proyectos quienes convoquen y enamoren, indistintamente de quien lo encabece circunstancialmente. Deberán ser los políticos quienes tengan que amoldarse al proyecto y no al revés.

Renovar la forma de participar en política, entendiendo que es la política la única forma de realizar cambios verdaderos y perdurables en el tiempo. Para eso hay que poner los esfuerzos en solucionarle los problemas a la gente o colaborar con quien lo haga. Las criticas dejarlas para las charlas del bar o el café.

Y renovar por sobre todas las cosas el enfoque de la política social. El asistencialismo o la ayuda no pueden caer nunca en el clientelismo, tiene que ser un trabajo diario y desinteresado, no dos meses cada dos años.

Debemos asumir el compromiso de una convocatoria amplia, llamar a todos y cada uno de los ciudadanos, por encima y por afuera de los alineamientos partidarios, a trabajar en post del bien común, sin importar su procedencia. Entendiendo a la política como un medio para lograr un fin, y no como un fin en sí mismo.

Es sumando voluntades como vamos a poder avanzar. Las divisiones solo retrasan, son distintas formas o estilos de llegar a un miso lugar. No se trata de querer romper con los idearios que nos dividen, sino de tener la capacidad de encontrar puntos en común y unirlos, puede variar el slogan, pero su esencia es la misma, que todos tengamos algún día una cierta igualdad de oportunidades para poder desenvolvernos en un mundo desigual.

Julio Matias Juarez

Sec. Gral. C.U.E.C San Cristóbal