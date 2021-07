Gran remate Los Controlados de La Pelada 

Los organizadores tienen todo preparado para el remate que se realizará el día domingo 11 de julio a las 13:30 horas en Ruta Provincial Nº 4 - kilómetro 60.

Este remate es muy esperado por la gran cantidad de personas de todo el país que asisten y seguramente superará al de años anteriores que resultaron muy positivos.

En la jornada se pondrán a la venta 140 animales: 94 toros Braford controlados 3 años a corral, 6 toros Brahman puros de pedigree y 40 vaquillonas Braford controladas para entorar a corral.

Por la pandemia, quienes no puedan concurrir podrán seguirlo en vivo por Canal Rural y se también se transmitirá por el streaming del canal y de la página web www.estancialapelada.com.

Por esta ocasión, Eduardo Saint Martin, gerente comercial de la firma, dialogó con El Departamental acerca de la hacienda que estará a la venta, de las expectativas del remate y de las ofertas previas.

“Estamos trabajando como todos los productores argentinos porque el campo no para, tenemos que avanzar, ir cumpliendo con nuestros presupuestos, con nuestras posibilidades y tratando de todo lo planificado lo hagamos lo mejor posible. Estamos invitando a todos los productores que les interesen Braford o Brahman que nos acompañen. La hacienda está espectacular, entrando a la página web van a poder ver cada uno de los lotes que están publicados y debajo está la información”.

A partir de este martes y hasta el sábado, la hacienda que estará a la venta en el remate se podrá ver en el sitio web y se podrá elegir con anticipación, al ingresar los clientes se encontrarán con el catálogo de venta con las preofertas y por participar se adjudicará un descuento del 5% en el precio final.

“Arrancamos mañana a primera hora con la apertura de las preofertas para este remate. Van a estar asignadas de la siguiente forma: cada interesado o productor que se interese por los toros nuestros o las vaquillonas ingresa y hace su preoferta, por ejemplo si necesita 3 toros preoferta 3 toros y a partir de ahí tiene 5% de descuento por haber preofertado esos tres toros cada uno. Si ese señor no pudo comprar porque el precio del toro lo sobrepasó en su nivel de inversión automáticamente La Pelada le da la oportunidad de comprar de ahí en más al final del remate cualquier toro que elija y le sigue manteniendo el 5%”, explicó el gerente de la firma.

En cuanto a las condiciones de venta, los clientes tendrán facilidades de pago con noventa días libres en los machos y noventa días más y el descuento por pago contado es del 9%. Las hembras serán con 90 días libres y descuento del 9% de contado, más la oportunidad de abonar con tarjeta AgroNación.

“También tenemos tarjeta AgroNación: los machos 360 días para el comprador con el 29% es algo interesantísimo, tenemos gastos administrativos del 1,5 y en las hembras con 360 días con el 32%. Estas oportunidades están pensadas para que sea de sumo interés para el comprador y que también sea conveniente para nosotros los vendedores, buscar un equilibrio”.

Además de ofrecer productos de excelente calidad la firma, que tiene una amplia trayectoria en el mercado, otorga el flete gratis a cualquier punto del país por la cantidad de hacienda que sea.

“A partir de ahí estamos viviendo un arranque de remates interesante, con mucho interés por parte de los productores, de ir reponiendo sus toros y sus hembras. Los esperamos a todos porque realmente los invitamos a que nos acompañen y podamos tener un lindo día de remate. Estamos en un momento difícil para todos y tenemos que buscar estas oportunidades convenientes para el inversor y convenientes para el que vende”, fueron las palabras de Eduardo Saint Martin.