El ROTARACT Ceres emprendió una campaña para juntar abrigos y frazadas

«Vamos a juntar todo hasta el 14 de julio» sostuvo Ezequiel Grande, de Rotaract en dialogo con Máxima FM,» la idea es poder tener un patrón diagramado por las asistentes sociales del Gobierno de la Ciudad, y del Hospital, para que les llegue a la gente que realmente las necesita».

Los jóvenes rotaractianos las retiraran a domicilio, «no importa si no pueden traer las donaciones, nosotros pasamos a retirarlas por los domicilios. Estamos necesitando colchones, frazadas, zapatillas o calzados de todos los números, y abrigos, que tal vez alguien ya no use y esté en buenas condiciones para que podamos entregárselos a muchas familias que con estas temperaturas tan bajas no tienen para abrigarse» explicó Grande.

Esta no es la primera campaña solidaria que programan los rotaractianos ceresinos, «hemos venido durante la pandemia trabajando en distintas propuestas solidarias, a veces las publicamos a otras las hacemos en silencio. Pero en esta oportunidad necesitamos que nos brinden una manito».

Los contactos para donar son el facebook e Instagram de Rotaract Ceres, o el teléfono 3491 69-3662 del presidente Ezequiel Grande.

Fuente Ceres Ciudad.