Después de dialogar con Massa, Oscar “Cachi” Martínez confirmó que irá por dentro del Frente de Todos

El pasado jueves, a través de sus redes sociales Martínez sostuvo que luego de una conversación mantenida ese día con Sergio Massa, líder del Frente Renovador a nivel nacional y actual presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, su espacio provincial participará dentro del Frente de Todos en las próximas elecciones “conforme a nuestra pertenencia al Frente Renovador y con el espíritu de mantener la unidad en la diversidad que nos llevó al gobierno de la provincia en 2019”.

Consultado acerca de esta confirmación, el representante del Frente Renovador en la Cámara Baja santafesina manifestó que “nuestro espacio fue el primer partido provincial del país en formar parte del Frente que creó Sergio Massa en 2013. Desde ese momento siempre trabajamos con la convicción de que estábamos en el lugar correcto.

Dentro de un espacio que tuvo y tiene el rol de colaborar con la idea de cerrar la grieta no solo política sino también la de las desigualdades territoriales, económicas y sociales del país y de la provincia. Por eso, luego de un diálogo profundo con Sergio Massa al que respeto y valoro porque sé de los sacrificios personales y políticos que ha hecho para encontrar ese camino, es que vamos a participar del proceso electoral dentro del Frente de Todos, como en las elecciones de 2019 y con la misma consigna, que es que unidos podemos.”

Y afirmó que “Las visiones hegemónicas y las divisiones han hecho mucho daño y siempre es difícil encontrar un punto de encuentro de unidad en la diversidad respetando la identidad, pero nuestro objetivo es que lo podamos conseguir detrás de un proyecto de progreso con desarrollo y producción, con justicia social y con una visión federal. Por ello, en cada lugar que participemos propondremos repensar el federalismo, la salud, la educación como herramienta de progreso social y la conectividad para los sectores más humildes, porque no hay igualdad ni justicia social para todos si no hay internet para todos. Creemos fervientemente en la importancia de proteger a través de políticas públicas a la clase media trabajadora, a las pymes, a las y los jubilados. Creemos en políticas sociales sin intermediaciones para los sectores más vulnerables otorgadas con criterios justos, y en el trabajo como el principal objetivo. Creemos que el campo no puede ser enemigo de la industria y de la ciudad, y que de una vez por todas debemos terminar con una justicia que no contempla los derechos humanos de las víctimas de delitos, especialmente en esta provincia que sigue siendo la más insegura del país”.

“Todo esto es lo que simboliza el Frente Renovador y es lo que vamos a representar desde nuestro espacio dentro del Frente de Todos en la provincia de Santa Fe en el próximas elecciones”, aseguró Martínez.