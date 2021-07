"Hay que priorizar que hay un proyecto, no nos tenemos que definir solamente por una candidatura"

De cara a las próximas elecciones y después de varias versiones y acuerdos, finalmente el PJ confirmó una lista única para competir por las bancas en el concejo municipal.

Carolina Morel, quien deja su lugar en el recinto a fin de año, integra el segundo lugar de la lista Hacemos Santa Fe, acompañando a Aldo Ojeda y a cuatro compañeros más. De esta manera se logró el cometido del gobernador de no competir en internas y llegar a la unión de todos los justicialistas.

Por su parte, Morel brindó una entrevista a El Departamental y habló al respecto. Allí explicó que está en un lugar de acompañamiento y que espera que la gente interprete este nuevo planteo que hacen con la objetivo de trabajar todos juntos.

“Mi trabajo siempre va a estar esté en el lugar que esté, si ingreso al concejo o si me toca trabajar desde el llano. Soy una militante eterna, desde ese lugar me pienso desde siempre y habiendo tenido la posibilidad de estar un tiempo importante en el concejo que para mí es enriquecedor. También me sirvió en su momento tomar distancia, tener otra perspectiva, yo en el 2017 culminé un periodo y sin embargo en el 2019 fue candidata a intendente y ver la respuesta de la gente en las urnas me da la pauta que hay un reconocimiento de un laburo. Estoy segura del trabajo que hice y seguiré haciendo”.

Tal como lo contó la concejal, más allá de los lugares que ocupe o que le toque estar seguirá participando muy de cerca y de manera activa en la política

En cuanto a las versiones que circularon sobre cierta disconformidad en algunos sectores del PJ tras la presentación de la lista, Morel indicó que generalmente existen distintas opiniones y criterios pero que las discusiones deben llevarse a cabo dentro del seno del partido.

“Barajamos todas las hipótesis, esta lista no la armó 100% Carolina Morel ni Claudio Gaineddu, hay una estrategia, nosotros fuimos poniendo algunas representaciones y por supuesto que siempre hay algún sector que puede plantear algún tipo de disconformidad y lo entendemos. Lo que hay que priorizar es que hay un proyecto, una idea concreta que no nos tenemos que definir solamente por una candidatura, desde mi lugar mando un claro mensaje a cada uno de los militantes y lo que cuenta es lo que cada uno pone y representa”.

Asumiendo la responsabilidad y el compromiso de unirse a los demás apoyando al candidato elegido, Morel indicó que lo importante es el trabajo en conjunto y el diálogo con todos los sectores para plantear una estrategia de aquí en adelante.

“Hoy vamos a salir con una propuesta concreta electoral, a que la gente conozca cuál es, a que conozca los actores y empiece a tener presente esto”.

Con Aldo Ojeda, el actual presidente del Club Ferro Dho de San Cristóbal todavía no habló y están a la espera de concretar una reunión para poder hacerlo por primera vez.

“Todavía con Aldo no hable, hace un ratito estábamos charlando con Marcelo Andreychuk para generar alguna reunión, charlar, plantear la dirección de lo que va a venir. Aldo es un hombre de los medios, está involucrado y le ha permitido tener vencer esta barrera que a muchos asusta que es tener que exponerse públicamente, creo que tiene la herramientas suficientes para poder salir al ruedo, por eso es el primer candidato y vamos a trabajar para que la sociedad lo pueda ver”.