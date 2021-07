Billetera Santa Fe: seguirá vigente durante toda la gestión de Perotti

Billetera Santa Fe se transformó en una de las iniciativas claves de la gestión provincial. Permite el reintegro del 30 por ciento en compras de alimentos, productos de farmacia, bares, restaurantes y turismo todos los días. Los demás rubros cuentan con descuentos de lunes a miércoles, en electrónica y electrodomésticos los descuentos son del 20 por ciento. Por mes, cada usuario puede recibir un reintegro de cinco mil pesos en total.

Este lunes Sergio López, de la Cámara de Supermercados de Rosario, habló en LT8: “Cuando nos presentaron el programa lo vimos muy positivo; y hoy el consumo sobre Billetera Santa Fe crece terriblemente día a día”. Destacó en algunos locales, el pago con Billetera Santa Fe representa el 50 por ciento de la facturación.

“Creo que es la primera vez que un programa de reintegros abarca a todos los sectores, simplemente siendo santafesino, accedés a este beneficio”, señaló. Además es una aplicación de fácil descarga y uso en los celulares que requiere adherir una tarjeta de débito o carga a través de Santa Fe Servicios.

Además, López puntualizó que el programa funciona muy bien para las ventas de carnes: “Un 30 por ciento en la carne, sin esperar un corte que venga de no sé dónde y no llega casi nunca”. Se refirió a los programas nacionales, que no representan en general un gran porcentaje del consumo en la provincia. “No tenemos que pedir limosna al gobierno nacional para que nos den un corte”, concluyó.

El programa se transformó en un mecanismo que genera ahorro salarial y mejoras en las ventas, activando el consumo interno en la provincia. En la última semana Perotti destacó el nivel de adhesión y el compromiso de los comercios y almacenes desde su lanzamiento en enero de este año.

Por su parte, la semana pasada, el secretario de Comercio Interior y Servicios, Juan Marcos Aviano, indicó que “todos los datos que manejamos nos dan la pauta de la contundencia del programa, hoy se reorienta el medio de pago, porque es algo sencillo y rápido de usar. Vamos a seguir y cuidar el programa, estamos trabajando mucho en ese sentido para que continúe vigente”.

El gerente de Plus Pago, Alberto Murad, también se mostró entusiasmado: “Estamos muy contentos de acompañar a la provincia en este desafío; somos la herramienta tecnológica que ayuda a los santafesinos y santafesinas en este complicado año de pandemia, con una demanda nos ha superado”.

El titular del Centro Unión Almaceneros, Juan Milito, señaló que el programa sirvió como “pulmón para los comerciantes para mejorar las ventas; es un círculo virtuoso que favorece a los comerciantes de cercanía. La inversión de la provincia está bien usada en un servicio de este tipo en un momento tan duro. Se nota claramente el apoyo del gobierno en favor del consumo y mejorar la calidad de vida”.

Desde la provincia aseguraron que comercios como “ferreterías, pinturerías, ópticas, veterinarias y hasta peluquerías que pretenden ingresar al servicio”, como detallaron en el sitio Primera Verdad. Además, anticipan descuentos del 40 por ciento en locales gastronómicos para celebrar el Día del Amigo y el posterior Día del Estudiante, el 20 de septiembre.

Además de estos beneficios, se hará una movida similar en agosto por el Día del Niño. Cabe recordar que para el Día del Padre también se habían otorgado descuentos especiales en rubros asociados a la celebración. La herramienta se revisa periódicamente, se producen vencimientos y renovaciones ya que se revisan promociones y se agregan o remueven comercios adheridos.

Cómo usar Billetera Santa Fe

Para acceder, los usuarios deben ingresar a Play Store o App Store y descargar la app Billetera Santa Fe PlusPagos. Luego pueden cargar saldo en un local Santa Fe Servicios, transferir desde una cuenta bancaria u otra billetera virtual, o agregar una tarjeta de débito de cualquier banco.

Los requisitos son ser mayor de 18 años y tener domicilio en la provincia.