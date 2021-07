Débora Mottura se presentó como candidata a Presidenta Comunal de Arrufó

Con la cabeza puesta en las próximas elecciones, el Frente Progresista ya tiene su candidata a Presidenta Comunal por Arrufó y fue presentada públicamente por el senador Felipe Michlig durante una visita a la Asociación de Bomberos Voluntarios de la localidad el pasado 29 de junio.

Para Débora esta incursión oficial en la política es un gran desafío y un compromiso que está dispuesta a asumir en el caso de que salga victoriosa en las elecciones futuras.

En este rol como candidata y militante, Débora, hija de un hombre referente de la Unión Cívica Radical en Arrufó, habló con El Departamental sobre esta decisión y adelantó algunas de las propuestas que ofrecerá a la comunidad.

“La verdad que siempre tuve otro rol en cuanto a política, siempre fui fiscal, cumplir el rol de defensora de la democracia, nunca integré una lista y tampoco tuve una militancia activa y personalmente es un desafío enorme ser candidata. Si bien yo encabezo esta lista quiero transmitirle a todos que cuento con un gran equipo de trabajo que está integrado por los distintos sectores del pueblo, hay diversas profesiones, diversos oficios, personas que cuentan con experiencia institucional, electoral y laboral. Fue un esfuerzo común la conformación de este grupo y estamos muy contentos y orgullosos de darlo a conocer”.

La lista de los candidatos a integrar la Comisión Comunal quedó conformada de la siguiente manera:

Titulares: Débora Mottura, Carlos Soltermann, Maurina Bernardi, Omar Ribotta, Matías Cabodevilla.

Suplentes: Joana Paulon, Lorena Andrada, Miguel Ángel Casale, Nilda Werro, Ignacio Sánchez.

Revisores de cuentas: Nilda Martini, Camilo Villalba, Sofía Valenzuela Vezunartea.

Suplentes: María Guadalupe del Valle Tolosa, Pablo Castoldi, Jorge Monjes.

La candidata del Frente aseguró que le gusta trabajar en equipo y que el objetivo de todos es buscar el fin común de la ejecución de un proyecto y, en este caso, seguir proyectando Arrufó.

En cuanto a su visión particular de la localidad, Débora expresó que “lo veo atrasado en el tiempo, tiene puntos a favor muy importantes como es su ubicación y siento que eso tendría que ser explotado, generar en Arrufó oportunidades, inclusivo, moderno e insertarlo en un nuevo plano siempre con miras al futuro. Pensamos en un incentivo de la producción, de lo que significa emprender, desarrollarse, nosotros con la mirada de jóvenes hacemos mucho foco en eso porque muchos decidimos volver al pueblo, desarrollarnos, algunos tuvimos suerte de poder hacerlo y hay otras personas que no encuentran un marco propicio para eso y nos parece muy interesante desarrollarlo”.

Respetando los tiempos electorales, por ahora el equipo de trabajo no quiere dar a conocer todas sus propuestas sino que primero desea escuchar las opiniones y necesidades de los habitantes, porque el objetivo de ellos es instalar un gobierno abierto, donde los ciudadanos sean partícipes en la toma de decisiones.

“Queremos hacer foco en el ámbito social que nos parece un importante punto de partida, además implementar políticas de saneamiento ambiental ya que hace a la salud de todos. También impulsar políticas modernas, diversas maneras de traer modernización sea de lo funcional, de la prestación de servicio como decir algo tan simple como luminarias, es un ámbito muy amplio. La carencia se nota desde abajo, me parece indispensable empezar a trabajar desde niños, prestarles atención y también en inclusión de personas mayores, no dejarlas en un plano alejado”.

Una de las propuestas que sí adelantó Débora es la creación de puntos digitales, destinados a los estudiantes de todas las edades que necesitan de un espacio y de internet para poder contribuir a su educación, especialmente, en este momento de pandemia y de virtualidad.

“Hoy la virtualidad tomó un rol fundamental y no todo el mundo tiene acceso a internet, me parece algo fundamental en el día a día que estamos viviendo tener puntos digitales y un lugar donde los chicos se puedan acercar a hacer sus deberes, prepararse con la escuela y el wi-fi que llegue a todos me parece algo simple y primordial en estos tiempos”, explicó en la entrevista.