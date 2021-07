Récord: el Río Paraná llegó a 8 cm en Santa Fe

Sigue bajando el Río Paraná y semana tras semana confirma lo histórico de esta bajante. El último registro en la ciudad de Santa Fe indicó 8 cm en el hidrómetro del puerto local.

Con este nivel se llegó a una altura récord, no vista en las últimas cinco décadas. Para encontrar valores similares hay que remontarse a 1968 (6 cm), 1951 (2 cm) o 1938 (1 cm).

Este viernes por la mañana El Litoral sobrevoló con el drone la Laguna Setúbal y pudo captar los impresionantes cambios en el espejo de agua santafesino. Extensas orillas, vegetación y el suelo lagunar se muestran como hacía tiempo no sucedían.

En ese sentido, autoridades municipales y de Prefectura insisten a la población con que no se puede transitar por el suelo de la laguna, sea a pie o con cualquier otro vehículo.

Qué dice el INA

Este viernes, el Instituto Nacional del Agua (INA) actualizó su reporte con respecto a las proyecciones sobre la altura del Río Paraná para la región.

Para el 20 de julio se prevé una altura de 15 cm aproximadamente, mientras que para el 27 de este mes se registraría 12 cm.

Al mismo tiempo, desde el organismo explican: “Prevalece una tendencia descendente en todos las secciones del río Paraná en territorio argentino. Continuará predominando en los próximos tres meses. Este mes es especialmente crítico, con afectación a todos los usos del recurso hídrico, exigiendo especialmente a la captación de agua fluvial para consumo urbano”.

