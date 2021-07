José Luis Sánchez va por su cuarta re elección.

Si los ciudadanos de Villa Trinidad lo eligen a través del voto a José Luis Sánchez para que lidere por dos años más los destinos de la localidad, se convertiría en el segundo funcionario en permanecer por cuatro periodos consecutivos al frente de la comuna.

Más allá de los resultados, José Luis Sánchez aseguró estar tranquilo con lo realizado hasta el momento. “Nosotros estamos tranquilos, más allá del resultado de la elección, estamos tranquilos por el deber cumplido. La gente decide si quiere que continuemos nosotros o decide cambiar. Uno quisiera seguir porque hay un montón de obras aún por concretar, la gente por suerte es la que decide en este sistema democrático. Nosotros tenemos varias obras que hemos llevado adelante desde diciembre de 2015 hasta esta parte, luego de haber encontrado una comuna en condiciones muy complicadas. Realmente el equipo que me acompaña estaba a la altura de las circunstancias para llevar adelante esta gestión. Hoy la comuna está sana, está bien, tenemos una sintonía política con el gobierno provincial y nacional que no es menor” comenzó Sánchez.

Si bien tiene en sus proyectos varios temas para llevar adelante como vivienda y salud, Sánchez indicó que “la expectativa de renovar el mandato es justamente porque tenemos muchas obras gestionadas, muchas están atrasadas por la situación sanitaria que atravesamos y esto no es solo en nuestra provincia, sino en el mundo. Hay cuestiones que no dependen de un dirigente en particular, hay distintas situaciones que podemos citar, padecimos la perdida de amigos, familiares y conocidos en esta situación de pandemia”.

En los últimos meses, la comuna lleva pavimentada varias cuadras dentro de la localidad, sin lugar a dudas un gran avance para la transitabilidad y el mejoramiento de Villa Trinidad.

“La pavimentación es una consecuencia de tener una comuna sana, para correr tenes que estar sano, hacerte un chequeo médico y si no estás en condiciones podés llegar a tener un problema de salud, esto comparado con la política de una comuna, tuvimos que sanear para hacer frente a distintas obras. Todas las dependencias de la comuna fueron refaccionadas y es resultado de que la comuna está bien sino sería imposible, una comuna enferma no puede afrontar una situación que le demande un esfuerzo importante. Nosotros hemos hecho una base, es importante para encauzar los desagües, hemos realizado un relevamiento de la necesidad de vivienda, y tenemos la esperanza que la pandemia nos permita desarrollar la parte cultural que esta postergada desde hace tiempo. Trabajar con los jóvenes porque serán ellos los que nos van a suceder, tenemos que ir enseñándoles de qué se trata la gestión pública. Hemos trabajado mucho con el área de salud, primero con el dengue y luego con el covid, vamos fortalecer el sistema de salud para ser más efectivos”

Finalmente, Sánchez destacó el gran acompañamiento de Luisina Giovannini y de Omar Perotti. Agregó que “por el momento el equipo que me acompañaría seria el mismo, puede haber algunos cambios, pero básicamente el equipo está centrado en los muchachos que estuvieron hasta el momento conmigo”.