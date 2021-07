“Proponemos dirigentes idóneos que vayan al Congreso Nacional a defender el interés colectivo de los santafesinos”

“Desde el sector al que pertenezco de la Unión Cívica Radical, que tiene una amplia representación territorial estamos muy satisfechos con la presentación de precandidatos para las distintas categorías, que participan en 200 listas, de los 19 departamentos, en algunos casos para renovación de mandatos y en otros con nuevas incorporaciones -principalmente- de gente joven que se identifican con nuestra manera de ver y hacer las cosas, en vista de reconstruir el país en base a la pluralidad, el diálogo, el apego a la ley y el desarrollo productivo, en donde todos tengan oportunidades genuinas de inclusión y superación”.

“En tal sentido, la UCR está llamada a poner lo mejor de sí para asumir semejante desafío, para lo cual en el plano nacional nuestro sector llevará -en el marco del Frente de Juntos para el Cambio- a Maximiliano Pullaro (Pte. del Bloque de Diputados Provinciales de la UCR) como precandidato a Senador Nacional, acompañado por Carolina Piedrabuena (actual Secretaria de Hacienda de la ciudad de Santa Fe). Asimismo, la lista de Diputados Nacionales estará integrada en los primeros lugares por Gabriel Chumpitaz, Victoria Tejeda y Rodrigo Borla. Todos son dirigentes de dilatada trayectoria, comprometidos y consustanciados con una agenda para todos los argentinos. No tenemos candidatos improvisados, sino que sabemos y conocemos sobre su idoneidades y capacidades para trabajar por la gente”.

Poner un freno al Gobierno Kirchnerista

En cuanto a su visión del presente que estamos atravesando, Felipe Michlig añadió que “hoy el Gobierno Nacional y el Provincial, que son del mismo signo partidario, están sumidos en una preocupante decadencia institucional, minados de medidas errática en la administración de la pandemia, en decisiones económicas en el plano local como internacional que ponen en jaque a muchos sectores que cada vez la están pasando peor, que es lo que nos obliga a intentar poner un freno al Gobierno Kirchnerista. Para ello, tenemos el convencimiento que la Unión Cívica Radical será protagonista de este momento histórico para el salvataje de la Nación, para lo que encontramos en la figura de Martín Lousteau y Facundo Manes una referencia necesaria y una feliz proyección nacional de nuestros anhelos santafesinos”.

“Por ello proponemos a dirigentes que vayan a defender el interés colectivo de los santafesinos, no que vayan a levantar la mano para quedar bien con Buenos Aires o con el poder central; que vayan a defender el federalismo; que la Nación nos pague la deuda de 200 mil millones de pesos que tiene con la provincia de Santa Fe; o que la inversión nacional sea mucho mayor (hoy Santa Fe en inversión de obras públicas de Nación está en el lugar 23, en los últimos puestos). Necesitamos a legisladores que pelen para que no pongan cepo a la exportación de carnes; para que tengamos una buena concesión de la hidrovía; para que haya una mejor ley de biocombustibles; que defiendan la producción de biodiesel; para luchar contra la inflación y la pobreza que no paran de crecer”.

“Necesitamos parar la caída y pensar en las próximas 2 o 3 décadas, en base al progreso y el desarrollo, en donde podamos comercializar productos, generar empleo, divisas y oportunidades para los santafesinos y para todos los argentinos”, señaló Michlig.

La gestión de la pandemia

Consultado sobre cómo ve la gestión de la pandemia, el legislador sostuvo que “en primer lugar, disentimos totalmente cómo se ha gestionado la pandemia. Lamentablemente ya se han superado los 100 mil muertos por COVID en el país y más de 7000 muertos en la Provincia de Santa Fe. Sobre 150 países, Argentina está en el lugar 13° -cuando hacemos la comparación por cada muerto por cada millón de habitantes-, es penoso”, dijo.

“Esto obedece a muchos errores del Gobierno Nacional y Provincial, como la falta de control de las fronteras, testeos tardíos e insuficientes, demoras en la llegada de vacunas. Al respecto en la provincia tendríamos que haber tenido mucha más cantidad de personas vacunadas, recién ahora después de tanto solicitarlo estamos avanzando, aunque el Gobernador tampoco supo hacer uso de la Ley que aprobamos en legislatura para que pueda comprar vacunas. Esto tiene que ver con una actitud sumisa a las órdenes de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner, manteniendo una posición conservadora y fiscalista, formando parte del coro del silencio Kirchnerista”.

“Los efectos colaterales de la pandemia son igualmente dramáticos. Por ejemplo, la tragedia educativa que provoca que un millón de escolares estén desvinculados totalmente del sistema educativo, familias destrozadas, negocios y empresas quebradas. Mientras tanto, seguimos enterándonos de los amigos del poder que pasaron por los vacunatorios vips”, sentenció el Senador Radical Felipe Michlig.