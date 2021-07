Varinia Ortiz encabeza la lista de candidatos a concejales por el PJ en San Guillermo

Varinia Ortiz tiene 29 años, es mamá de un bebé y en entrevista con este medio se presentó en sociedad y ratificó su candidatura a concejal de la ciudad de San Guillermo.

En primer lugar, contó que es un desafío afrontar esta candidatura y encabezando la lista para acompañar a Gustavo Bagnasco, quien hoy se desempeña como Presidente del Concejo Municipal de San Guillermo.

“Este es un trabajo que vengo realizando hace mucho tiempo, estoy bastante familiarizada con todas las ideas y el modo de trabajo que tienen los chicos en el equipo. Soy una comprometida con la función pública, he desempeñado la función pública en distintos lugares mientras estuve en Córdoba y cuando retorné a mi ciudad”.

Varinia nació en San Guillermo, al terminar sus estudios secundarios se mudó a la ciudad de Córdoba donde se recibió de arquitecta en la universidad pública y decidió volver a su ciudad para estar cerca de su familia y para poder devolverte algo a la comunidad de todo lo aprendido.

“Volví a la ciudad, tuve una oferta de trabajo cuando recién fue declarada ciudad y comencé a vincularme más con la parte pública. Desde ahí comencé a conocer más a la gente porque cuando uno se va de su ciudad y regresa es difícil encontrarse con gente que quizás conocías pero no tenías una relación. Empecé a trabajar en la municipalidad con un proyecto que se desarrolló como Plan Estratégico, ahí conocí muchísima gente involucrada y comprometida con las instituciones que es lo que más me enamoró de esto y ver cómo cada uno desde su lugar puede aportar su granito para el desarrollo y trabajar en el futuro de la ciudad que es lo que más nos interesa como equipo”, fueron las palabras de la candidata del PJ.

Tal como ella lo mencionó, Varinia formó parte de la creación del Plan Estratégico de la ciudad de San Guillermo y eso le otorgó experiencia y ganas de ir por más. Una de las cosas que destaca de ese proceso fue poder volver y contactarse con muchas personas de la localidad.

“Lo que tuvo el proceso es que fue muy participativo y abierto para quienes tenían ideas y querían aportar, fue una experiencia muy linda, un trabajo que no voy a olvidarme. Decidí volver por una cuestión personal, tengo mi pareja y un bebe de once meses, tengo mis papás acá que estaban muy solos, creo que uno tiene que estar donde lo extrañan, no quería perder más tiempo y desde la formación en la universidad pública aconsejan volver a sus ciudades y hacer algo por la gente que les dio esta posibilidad de estudiar”.

En cuanto a los objetivos a futuro, junto a su equipo de trabajo, la candidata indicó que la meta es trabajar muchísimo para que la ciudad de San Guillermo sea una ciudad atractiva, que brinde oportunidades a sus habitantes y a quienes deseen habitarla. Sobre todo, profundizar en la creación de oportunidades para los jóvenes como ella que quieren regresar o que desean desarrollarse allí.

“Por suerte san Guillermo es una ciudad que atrae mucha gente porque hay oportunidades pero queremos trabajar en oportunidades para nuestros jóvenes y me gustaría que los jóvenes que se fueron vean a san Guillermo como una posibilidad de estar cerca de sus familias y de contribuir al desarrollo de la ciudad. Quienes decidieron no irse y apostaron a tener un emprendimiento o a formarse en algún oficio puedan tener herramientas de parte del estado para desarrollarse y desempeñarse aquí”.

En la lista de los candidatos del Partido Justicialista, a Varinia la acompañan Abel Dagatti, Liliana Carro, Nahuel Botto, Cristina Montenegro y Claudio Maidana.

Cuando le propusieron encabezar la lista, especialmente Gustavo Bagnasco, aceptó con la idea de aportar desde su lugar, desde el ámbito que se desenvuelve y desde su carrera profesional como por ejemplo en hábitat, construcción, urbanismo, entre otros aspectos importantes.

“El equipo es muy amplio y tiene la mirada de muchas personas muy valiosas, eso fue importante para dar ese paso. Gustavo es profesional, ahora es el Presidente del Concejo y compatibiliza la función pública con su carrera profesional que eso también es un desafío. La idea es que el proyecto trascienda las gestiones, no que sea de una sola gestión sino que el resto se vean comprometidas a contribuir, hay mucho por hacer y la idea es empezar cuanto antes. Si todos colaboramos y aportamos desde donde sabemos y podemos vamos a llevar adelante un mejor proyecto de ciudad para nuestros hijos y nuestros nietos”, mencionó en la entrevista.

Por último fue consultada acerca de la gran cantidad de personas jóvenes que hoy deciden incursionar en política y asumiendo roles importantes. En varias localidades de la región se está replicando esta situación y al respecto respondió que “creo que se trata de una nueva forma de pensar, los espacios que habitamos, las instituciones en las que estamos, me alegra muchísimo que la juventud se involucre y pueda ser parte de este cambio, sin dejar de lado la experiencia de quienes han estado ocupando cargos y han hecho mucho por el desarrollo de la ciudad, tomar esas experiencias, fortalecerlas, enriquecerlas e ir adelante con nuevas propuestas.