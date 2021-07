Volvieron las actividades deportivas a Ferro Dho

Tal como lo manifestó siempre la comisión directiva del Club Deportivo y Cultural Ferro Dho, la pandemia se transformó en una gran oportunidad para poder reorganizar la institución y para realizar distintas refacciones.

Terminando con todas las etapas que se habían propuesto, el Presidente del Club Aldo Ojeda contó cuál es la realidad hoy de las actividades y qué pasará con el fútbol profesional.

“Hoy ya retomamos el vóley que se había interrumpido por las restricciones, para esto hicimos algunos cambios, levantamos el cielorraso para tener altura y que puedan practicar en forma oficial, repintamos la cancha para que esté todo en condiciones y esto va los lunes y miércoles por la noche. Estamos invitando a la gente que quiera participar que venga”.

Entre los trabajos que se planificaron para llevar a cabo, Ojeda indicó que están terminando la obra de los bancos de suplentes de la cancha principal de fútbol, tanto los de local como de visitante.

“Ahí se hizo una plataforma de cemento, una estructura de metal, el techo va a ser de lona porque ahí va el auspiciante que tenemos para esto, diez butacas que eran del colectivo que las hemos retapizado y las vamos a colocar en forma desmontable, eso nos llevo unos $100.000 el terminarlo.

Desde que comenzaron las mejoras el club dispuso de una importante inversión para poder concretarlas, por eso continúan con los beneficios, con el sorteo del Lorito de la Suerte y la campaña de socios.

En cuanto a los socios y las cuotas mensuales hay una nueva disposición y algunos cambios para que todo funcione de la mejor manera en Ferro Dho.

“En esta nueva etapa que vamos volviendo a una semi normalidad, antes el club no contaba con la estructura para ofrecer a los socios ahora se van a encontrar que para todas las disciplinas tienen la estructura para poder trabajar en forma normal, van a tener profesores y los elementos, para esto nosotros vamos a poner una condición que es que van a tener que tener la cuota al día. El que no tenga la cuota al día no va a poder utilizar las instalaciones ni hacer las prácticas de los deportes sin excepción, no queremos ser excluyentes, pero queremos asegurarnos que haya una retribución por el esfuerzo que ha hecho el club para poder poner las instalaciones acorde y tener algo acorde a lo que nos merecemos la gente de San Cristóbal”, explicó el Presidente de la institución.

En cuanto al fútbol profesional, las ganas de retomar tanto de los directivos como de los futbolistas son evidentes pero todavía la Liga no ha decidió la fecha, por ahora sólo hay especulaciones y las prácticas están suspendidas hasta el 23 de julio.

“Tenemos una reunión en forma presencial en la liga, todos esperamos que sea en septiembre, si todo va bien tendremos fútbol de primera. Las prácticas quedan supeditadas a que la liga decida, hasta el 23 no están habilitadas, simplemente por módulo se pueden mover los equipos de primera y nuestro proyecto deportivo insume $260.000 mensuales de gastos para profesores y todo lo que queríamos hacer, hasta que no tengamos una decisión oficial no vamos a volver porque no vamos a gastar ese dinero para después encontrarnos que a los 15 días vamos a cerrar y es una inversión muy grande”, indicó Aldo Ojeda en la entrevista con El Departamental.