Tire y afloje con el armado de listas del Frente de Todos

La imposibilidad legal del candidato del FdT de encabezar la lista del PJ local sumergió al espacio en una crisis inesperada. Carolina Morel que actualmente ocupa el segundo lugar en la nómina, pretende ser primera en remplazar a Aldo Ojeda. Otros sectores alineados a la Unión Ferroviaria, Frente Renovador, ex Bielsistas y los dirigentes cercanos al gobierno provincial y a Hacemos Santa Fe quieren hacer cumplir el compromiso acordado de poner el primer concejal. Mientras suena el nombre de Marcelo Andreychuk, Carolina Morel da señales de bajarse de la lista, el tiempo se termina mañana a las 24hs.

Un gran culebrón que mantiene expectante al mundillo político de la ciudad, como en otros cierres les tocó a otras fuerzas políticas, hoy le toca al justicialismo sufrir las diferencias internas. En tiempos de cierre de listas todo puede pasar. Pero las cosas están empantanadas y mañana sábado es el último día para presentar definitivamente las listas de candidatos a la justicia electoral.

"A veces, nos pasan a nosotros estas cosas por confiar" expresó Morel en una nota radial realizada hoy por la mañana y dijo sentirse compungida por la situación que le toca vivir. Señaló que su sector está haciendo el planteo apoyado también por sectores de la población: "Nosotros acompañamos con una estrategia y en una situación y esto es totalmente diferente a lo que nosotros pretendíamos. Siempre fuimos muy serios a la hora de presentar gente o candidato de nuestros espacios, siempre hemos trabajado desde el conocimiento de estar todos los días en San Cristóbal, caminando y conociendo la gente y sabiendo quien es quien" decía la actual concejal mostrándose molesta y agregó "yo soy una persona política, siempre lo he sido, y desde donde esté voy a seguir generando política, yo no necesito ningún cargo para seguir haciéndolo y cumplir mi objetivo de dar respuestas a cada Sancristobalense" terminó Morel, quien tiró un mensaje muy claro al otro sector.

El Departamental dialogó con la concejala quien nos dijo que las negociaciones están abiertas hasta mañana y que hoy no tiene definido si renuncia a lista o no. Por otra parte también consultamos a sectores allegados al otro grupo que confirman que el planteo que llevarán hasta el final es que ellos pondrán el primer candidato y que no hay un nombre definido aún, dicen que es lo que se acordó cuando se armó la lista de unidad.

Mañana seguramente veremos el desenlace de esta historia. Las opciones son políticas. Y las alternativas son que se respete el corrimiento de la lista de candidatos y Morel es la primera candidata y se suma otro nuevo integrante en el último lugar. Si hay un nuevo nombre en el primer lugar, y en ese caso veremos si Morel acepta ser segunda o renuncia a su postulación. Todo está por verse, y el reloj sigue marchando hacia el día de mañana donde vence el plazo para presentar lista de candidatos.

Rossi se reunió con senadores provinciales del Nuevo Espacio Santafesino

En el medio de la tormenta a nivel local se desató otra a nivel provincial que tendrá implicancia en lo local. Con la mayoría de los actores políticos santafesinos en Buenos Aires, el cierre de lista de candidatos a senadores y diputados en el Frente de Todos no parece definido e incluso esa definición podría estirarse hasta las últimas horas del sábado. Según la columna de Mario Cafaro, ayer tres sectores se presentaron en la sede del Partido Justicialista haciendo reserva de nombre para una eventual participación en la PASO del 12 de septiembre. Son los casos de 'Santa Fe de Pie' con dirigentes de La Corriente que tiene entre sus principales actores al ministro de Defensa, Agustín Rossi; el Movimiento Evita que tiene en Eduardo Toniolli uno de los candidatos a integrar la lista y 'Por más Santa Fe' que contiene expresiones del Frente Renovador alineados con Oscar Martínez. La reserva de esos nombres parecen ser la consecuencia de falta de acuerdos en las conversaciones que mantiene el gobernador Omar Perotti acompañado por el senador Roberto Mirabella, con el gobierno central en cuya representación está sentado a la mesa el ministro del Interior, Wado de Pedro y en algunos momentos el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero quien fue padre en las últimas horas. Ayer se sumaron a las negociaciones con el gobierno nacional los senadores que componen el bloque Juan Domingo Perón más el diputado provincial Luis Rubeo. Del bloque de seis senadores solo estuvo ausente Raúl Gramajo con actividades en Tostado. La delegación encabezada por Armando Traferri tuvo reuniones en Casa Rosada y luego se trasladó al ministerio de Defensa. El gobernador Perotti que estuvo dos días en Capital Federal y dejó claro ante autoridades del gobierno nacional que Mirabella representa las políticas del gobierno de Santa Fe y considera que debe encabezar la lista para el Senado. Sectores de la Casa Rosada impulsan a Agustín Rossi mientras que para Cristina Fernández la postulación debe ser María de los Angeles Sacnun. Otros sectores mencionan los nombres de la vicegobernadora Alejandra Rodenas e incluso del senador por Rosario, Marcelo Lewandowsky para esa parte de la boleta. Para la boleta de diputados existen varias versiones, entre ellas sitúan a Mirabella, a Lewandowsky, al ministro de Gobierno, Roberto Sukermann y luego a Florencia Carignano y a Leandro Busatto. Las conversaciones seguirán en la jornada y los deseos del gobierno nacional son evitar la interna. No obstante, algunos sectores se preparan para dirimir posturas en las urnas el 12 de septiembre.