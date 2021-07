Impulsada por el municipio local y el gobierno provincial, esta semana comienza la campaña de vacunación antirrábica 2021 para perros y gatos en el lado oeste, bajo protocolos sanitarios y las fechas y barrios quedaron determinados de la siguiente manera:

Lunes 26/7 barrio Pellegrini - Centro Asistencial

Martes 27/7 barrio Bustamante - Centro de Acción Familiar

Jueves 29/7 barrio Rivadavia - Plaza Rivadavia

Viernes 30/7 barrio Juan XXIII - Centro Comunitario

Los horarios de vacunación son de 8:30 a 12:00 horas y de 14:00 a 17:30 horas.

Vale aclarar que una vez finalizada la semana, la campaña continuará en el lado este de la ciudad con días, horarios y lugares a confirmar.

Según explicó el Secretario de Gobierno del municipio, Germán Michlig, las vacunas son otorgadas por el gobierno provincial y el municipio se hace cargo de contratar a los médicos veterinarios que están a cargo de la atención a los animales y del personal municipal que colabora en la campaña.

“El año pasado no se realizó la vacunación por el tema de la pandemia, este año nos hemos puesto en campaña para realizarla, estuvimos hablando con dos veterinarios de San Cristóbal para que se hagan cargo de la vacunación. La provincia cambió la modalidad de trabajo nos dio por etapas así que empezamos del lado oeste de la ciudad, tenemos que rendir eso a la provincia para que nos vuelvan a enviar vacunas”.

El objetivo de esta campaña es vacunar a la mayor cantidad de animales posibles, sean mascotas y perros y gatos en situación de calle, como así también a los animales de los refugios.

Es importante que las personas se acerquen con barbijos, respeten el distanciamiento, que lleven a los animales con correas, si tienen caniles para los gatos y si tienen un perro agresivo que tenga el bozal colocado. Al finalizar se les entregará un carnet de vacunación.

Por su parte, la Médica Veterinaria Florencia Airaldo, una de las encargadas de la vacunación brindó algunos datos al respecto mencionando que “nosotros recomendamos la vacuna, es para los perros y gatos a partir de los 4 meses de vida, es todos los años y es obligatoria. Es importante porque la rabia es una zoonosis, es decir que es una enfermedad que se transmite desde los animales a los seres humanos. Cuando un perro o un gato muerde a una persona si esa persona no se hace colocar las vacunas y arranca con los síntomas la enfermedad es mortal, no hay ningún tratamiento”.