Más de 10.400 sancristobalenses ya fueron inoculados con al menos una dosis

Si bien no es para relajarse, hoy por hoy, San Cristóbal respira un poco más de tranquilidad. Los números aportados por el hospital en las últimas semanas permiten estar más calmos, lejos estamos -ojalá que sigamos así- de tener cifras importantes en materia covid. Los casos han descendido al igual que las personas internas o trasladadas, lo que permite planificar a futuro.

“La vacunación covid va muy bien, llevamos 12732 dosis aplicadas, de las cuales 2281 personas ya tienen ambas dosis, por lo que hay al menos 10.400 personas vacunadas”, contaba a El Departamental la Dra. Mariela Eyvastre, Directora del Hospital local quién además aseguró que “es un muy buen número para lo que es la totalidad de población de San Cristóbal”.

En cuanto al número de pacientes con covid en la localidad, en estos últimos 15 días, los casos se han reducido. Actualmente en la sala de internación covid hay solo dos pacientes internados, pero por ser casos sospechosos; “no tenemos ningún paciente covid internado en este momento, solo están aislados por síntomas compatibles a la espera del resultado del PCR”, explicó Eyvastre, quien más allá de este buen dato agregó que “Este martes y miércoles se incrementaron las llamadas al 0800 y se sumaron algunos casos, pero no es nada para alarmarse; hacía fácil un mes que no teníamos tantas llamadas o 20 personas citadas para hisopar. Veníamos con una bajante de 5 a 7 testeos diarios, pero, aun así, el número de casos positivos que se viven registrando no superan los 10 casos en estos últimos 15 días”.

La vacunación y las restricciones han servido, de eso no caben dudas, no lo decimos nosotros o algún médico, claramente lo indican los guarismos diarios, no solo en la ciudad, sino en el país; “yo creo que es la sumatoria de ambas cosas, el que tengamos mayor cantidad de gente vacunada ayuda muchísimo a que se reduzcan los casos positivos, todas las restricciones que nos ha puesto el gobierno, con las cuales podemos o no estar de acuerdo, han ayudado y sumado en esto de reducir la trasmisión por el movimiento o el traslado de las personas”, expresa la directora del hospital y añade que desde salud se quiere llegar a una normalidad, (por así decirlo) en lo que refiere a la rutina o vida diaria, pero la vacunación y el asilamiento han ayudado mucho, por eso la Dra. Hizo énfasis en la vacunación de niños y adolescentes.

“Con respecto a la inscripción de vacunación a menores, es si o si en portal de la provincia, más allá que hay escuelas que estén informado, la única manera es por este medio. Ellos pueden colaborar con la inscripción, pero la misma es a través de la página de la provincia y no por otro medio, hemos tenido personas que les ha llegado el turno de vacunación con otro formato que no es el que corresponde y que les pedían datos que nunca se solicitan, lo único que hay que facilitar a la hora de confirmar los turno es el número de DNI y el número de trámite del mismo, y la única forma en las que se los notifica es por SMS o por mail, lo aclaro para que no nos confundan o nos tomen de sorpresa con algo que no corresponde. Le pedimos a los jóvenes que se vacunen, ¿por qué?, porque de sea manera vamos a tener el mayor número de gente vacunada y la posibilidad de reducir el riesgo y exposición de covid es menor, y así reducir los cuadros más graves de enfermedades”

Lo que se espera para agosto

“Según el informe de lo que se habló con la parte sanitaria de provincia, Julio y Agosto los debemos sostener como los meses más complicados en patologías respiratorias, entonces estamos esperando que no sea un agosto intenso, sin sorpresas y con enfermedades más conocidas como las gripes o neumonías por neumococo y no necesariamente que sea covid, pero ante cualquier síntoma hay que activar el protocolo y descartar cualquier posibilidad”, sostuvo Mariela Eyvastre en el cierre de la nota.