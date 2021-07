Silvana Imoberdorf: "hicimos y seguiremos haciendo mucho por Colonia Rosa" 

La presidente comunal de Colonia Rosa Silvana Imoberdorf explicó algunas cuestiones que tienen que ver con el armado de listas en su localidad. "Ya arrancamos con la campaña electoral, ya tenemos la lista conformada, nuestro grupo es el mismo que en 2019 con dos personas nuevas. Tenemos las mismas ganas y más de ver progresar a nuestro pueblo. Quisimos armar una vecinal pero no nos dieron los tiempos debido a la pandemia. Sentimos mucho el fallecimiento de Miguel Lifschitz que es quien nos motivó a incursionar en política. Tenemos una lista multipartidaria, tenemos socialistas, justicialistas, de Cambiemos y radicales. ¿Qué pasó ahora? Nosotros hemos recibido mucha ayuda del Gobierno Provincial aun siendo que estábamos en el frente, a ellos no les importó a la hora de hacer nuestros pedidos", explicó.

"Todo lo que pedimos y gestionamos fuimos escuchados, nos dieron todo lo que pedimos, cada proyecto que presentamos tuvimos una aprobación inmediata. Lo que es el "Santa Fe para Todos" con mayoría de partidos vecinales y los socialistas que no nos sentimos cómodos dentro del frente pasamos a integrar este frente de distintos partidos. No es novedad que está apoyado por el Gobierno Provincial, es otra línea de partidos que apoya al Gobierno Provincial. Uno piensa todo y evalúa todo, para mí no fue fácil tomar esa decisión porque estoy muy identificada con el radicalismo, pero lo que me gusta de Perotti es más allá de pertenecer al justicialismo que no está alineado con el Gobierno Nacional. Santa Fe es independiente", agregó.



"No me encapricho políticamente, lo que me interesa es que Colonia Rosa crezca, que haya gente que invierta en nuestro pueblo. La gente vota la persona y al trabajo de las personas de un equipo de trabajo, la gente no vota a un partido. En 18 meses de gestión pudimos demostrar todo lo que hicimos, primero con ingresos propios y luego con la ayuda del Gobierno Provincial. Teníamos mucha deuda y un parque de maquinarias devastado y logramos hacer mucho, creció mucho Colonia Rosa en poco tiempo. Un arenado nuevo, ripios nuevos, se ensancharon más de 250 kilómetro de caminos sin costo alguno para el productor. Estoy al frente de un gobierno abierto, donde la gente opina y puede plantear cualquier cosa, no importa en qué vereda estés", añadió.

"En Salud estamos creciendo muchísimos, nos dieron una ginecóloga, electrocardiógrafos, enfermeras, tenemos muchas cosas que vienen de programas provinciales, no es que la comuna esté sacando dinero para eso. Trabajamos mucho en programas provinciales y nacionales y eso te ayuda mucho en la gestión. Ahora vamos a comenzar con la construcción de 9 cuadras de cordón cuneta y ripio que ingresan por el Plan Incluir unos 6.900.000 pesos. Después, tenemos la construcción de viviendas en lote propio que nos adjudicaron 21 millones de pesos, 4.200.000 pesos por cada vivienda y ahora vamos comenzar con la construcción de esas 5 viviendas", completó. Hay que recordar que Silvana Imoberdorf competirá en las próximas elecciones con Juan Díaz, quien fuera presidente comunal antes de su gestión.