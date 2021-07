AMSAFE recorre establecimientos escolares del departamento y comienza una nueva lucha para mejora de salarios

Además, la referente del Departamento San Cristóbal se refirió al boleto educativo rural y contó cómo está funcionando en todas las localidades.

Por último, contó que se comienza a discutir salarios, porque la inflación no está siendo controlada y el trabajador y docente lo está sintiendo. "Las cuentas no están dando, la inflación va a superar los salarios. Queremos la reapertura de la mesa de paritarias para que los salarios puedan superar el índice de inflación. El Gobierno tendrá que responder positivamente a este reclamo y de lo contrario buscaremos estrategias para ser escuchados. Tenemos mucha lucha y si es necesario lo haremos, porque lo que no se consigue con dialogo se consigue con lucha y medidas de fuerza, pero seamos positivos y pensemos que el Gobierno Provincial va a atender nuestro reclamo", explicó.



Fuente Tv Coop.