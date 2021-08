Actividades de Rotary Club

Un año atrás se anunció la posibilidad que jóvenes del nivel secundario puedan realizar intercambios internacionales, pero por la pandemia no se pudieron llevar a cabo a pesar de las grandes expectativas por concretarlos.

Rotary desde hace muchos años promociona viajes de intercambios estudiantiles y pasantías para los jóvenes que lo deseen. Para eso, Paula Hernández y Silvina Taramelli, integrantes del club, estuvieron capacitándose vía online para aprender distintas cuestiones y poder asesorar a las personas de la ciudad que quisieran sumarse a este programa.

Como pasó con muchísimas cosas, la pandemia impidió que se concreten los viajes y actualmente está la posibilidad de que se lleven a cabo de manera virtual.

Para acceder a los intercambios se deben cumplir una serie de requisitos pero el objetivo principal es que las personas jóvenes conozcan otras culturas, descubran cómo es la vida en otros países, sepan algún idioma o no.

“Rotary hace años que hace esto pero el año pasado se vio truncado por el tema de la pandemia, llegamos a que no se puede hacer todavía entonces se estuvieron haciendo charlas con otros países y se logró implementar un intercambio virtual por tres meses. Se presenta un formulario con los intereses de los chicos, con sus gustos para coordinar algo que tenga intereses en común. Se involucra un poco más a la familia porque al estar en casa se conocen más las familias, las culturas, el lenguaje”, explicó Silvina acerca de esta posibilidad y de la nueva modalidad de intercambio.

Entre los requisitos que se solicitan es que los jóvenes no adeuden materias en la escuela secundaria y que tenga buena conducta, entre otros puntos principales.

“Es una linda oportunidad de conocer otro lado del mundo sin viajar. El que esté interesado se puede acercar al club, puede contactarse con algún rotario o por la cuenta de Facebook y nosotros lo vamos a ir asesorando”, agregó Silvina para despejar todo tipo de dudas.

Día del Niño

El mes de agosto es especial porque se celebra el día de los más pequeños de la casa y desde Rotary invitar a participar de un festejo que se llevará a cabo el domingo 8 de agosto a partir de las 15:00 horas en el Parque de la Integración, ubicado en Av. Trabajadores Ferroviarios y Juan B. Justo.

“Estamos muy ansiosos, una festividad que la llevamos todos los años a cabo y en esta oportunidad decidimos agasajar a los más pequeños que la verdad se lo merecen, se portaron de diez, han sufrido más que muchos todo este tema del encierro de la pandemia, de no poder juntarse con sus amiguitos en una plaza así que vamos a aprovechar este para que pueda ir toda la familia a llevar a sus niños”, contó Pauli Hernández.

La tarde estará llena de sorpresas, juegos, espectáculos y regalos y según los datos del tiempo el clima se prestará para poder compartir este festejo en familia bajo todos los protocolos establecidos.

“Estamos programando todo para que sea una tarde pensada para ellos, lo hacemos de todo corazón. Los invitamos a todos a participar, pueden llevarse sillones, equipo de mate y ver a sus chicos disfrutar. También contamos con el apoyo del Club Caza y Pesca que nos cede su terreno que está pegadito al parque y eso permite mantener la distancia y sumar juegos”, mencionó Pauli e invitó a toda la comunidad.