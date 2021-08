Dionisio Scarpin, Carolina Losada y Mario Barletta, brindaron una conferencia de prensa en Reconquista,

Quien primero hizo uso de la palabra, fue el actual intendente de Avellaneda, Dionisio Scarpín, quien dio la bienvenida a los que lo acompañaban en la mesa y continuó: "La verdad, acompañando este gran desafío que tenemos todos, pero particularmente los que vivimos en el Norte de Santa Fe con esta posibilidad concreta de tener un candidato a Senador Nacional y la posibilidad de que tengamos un Senador Nacional sentado en una banca en el Congreso, lo hemos hablado ya varias veces".

Por su parte, su compañera de fórmula, la periodista Carolina Losada, expresó: "Gracias por estar acá con nosotros, "Cambiemos con Ganas" se llama nuestra lista, muy contentos de estar contándoles a ustedes todo lo que pensamos con respecto a lo que queremos hacer. Tenemos muchísimos proyectos y más que nada contarles que nosotros nos planteamos dejar atrás a todo lo que tiene que ver con el Populismo, el Kirchnerismo y todo lo que ellos representan, principalmente esta lucha que tienen contra el campo. Nosotros tenemos proyectos que tienen que ver con ayudar al campo, que debería ser un gran aliado de los Argentinos, así como las empresas, comercios, educación, así como las instituciones en general".



"Nuestra lista además en muy territorial, en el sentido que tiene a todos repartidos por toda la provincia, Dioni, Mario Barletta del Centro, nosotros que somos del Sur. La idea es devolverles a los Argentinos las ganas de creer que acá en Argentina podemos lograr tener un país viable, un país donde puedas educarte, crecer, y ser feliz y no te tengas que ir afuera. Nosotros vemos, a muchos jóvenes y no tan jóvenes también que se están yendo del país, porque ya no creen que haya salida, muchos hablan de que la única salida es Ezeiza y nosotros pensamos que no, que podemos construir un país serio y que desde afuera se vea un país interesante como para invertir y desde adentro también, porque lo que hoy está pasando es que en Argentina no quieren invertir los de afuera y tampoco los de adentro, porque es justamente un país que no genera confianza", dijo Losada.

"Vemos una doble vara constante en el gobierno nacional que tiene que ver, que mientras nosotros estábamos encerrados, fundiendo todas las empresas, sin poder despedir a familiares y amigos que fallecían por la pandemia, ellos primero te negaban la pandemia, después empezaron a militar la vacuna, la cantidad de cosas que nos han dicho, y mientras tanto estaban de joda. Creemos que es una falta de respeto al pueblo argentino en general y nosotros somos lo contrario al Kirchnerismo, al populismo", finalizó.

MARIO BARLETA

En su alocución, Mario Barletta manifestó: "Un placer estar aquí, y acompañando esta mesa, que dicha, que satisfacción poder generar una propuesta a la gestión pública, acompañado de todos. Como señala Caro siempre, si o si ficha limpia para cada uno de los candidatos".